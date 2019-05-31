Русская линия
Сводка новостей от 31 мая 2019

Папа Римский Франциск продолжает посещать православные страны
Вслед за Болгарией и Северной Македонией глава Ватикана прилетел в Румынию…

Папа Римский ФранцискУтром 31 мая глава Ватикана папа Римский Франциск прибыл в Бухарест, где после приветственной церемонии встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером Виорикой Дэнчилэ, депутатами и сенаторами, а также представителями дипломатического корпуса.

Глава Католической церкви прибыл в Бухарест в десять утра. В полдень Папа обратился с первой публичной речью — к румынским властям, общественным организациям и дипломатическому корпусу, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

Поблагодарив за приглашение президента и премьер-министра, глава католиков тепло приветствовал Предстоятеля Румынской Православной Церкви Патриарха Даниила, митрополитов и членов Синода, а также духовенство и верующих Румынской Церкви.

Визит главы Римской католической церкви проходит под девизом «Идём вместе!». Папа посетит Бухарест, Яссы, Блаж и Марианский храм в Шумулеу-Чук, сообщает РИА Новости.

Основные мероприятия пройдут 1 июня в Яссах, а для обеспечения общественного порядка муниципалитет установит в центральной зоне 5 километров защитных ограждений. Церковные службы и проповеди с участием папы Римского будут вестись на латинском, итальянском, румынском и венгерском языках. Папу будут сопровождать кардиналы из Ватикана.

С чем связано такое внимание главы Католической церкви к православным странам, сказать определённо сложно. Не исключено, что кризис в мировом Православии, разразившийся из-за действий Патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине, оказывает влияние на действия папы Римского.

Главы Католической церкви всегда считали своей паствой всех христиан в мире, а православных — заблудившимися братьями. Не исключено, что в Ватикане считают в настоящее время важным напомнить православным о себе, ведь по сути поведение главы Фанара сегодня мало чем отличается от поведения пап Римских.

Период канонического существования Поместных Православных Церквей, судя по поведению Константинопольского Патриарха, подходит к концу, и это даёт определённые надежды католикам на возможное экуменическое единение с православными. Только ранее этот процесс в Ватикане стремились организовать через Фанар и общие богословские диалоги, а сейчас при помощи отдельных визитов.

Русская линия

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