Русская линия
Сводка новостей от 31 мая 2019

Фильм, посвящённый храму-маяку в Крохино, показали в лектории Географического общества

В лектории Русского географического общества показали документальный фильм «Незатопленные истории Белого озера». Лента создана волонтерами, которые уже много лет спасают от окончательного разрушения храм-маяк в Крохино, стоящий посреди воды, передает телеканал «Культура».

Эта пустая и полузатопленная церковь Рождества Христова — маяк в Крохино. Многие узнают её по ленте Василия Шукшина «Калина Красная». Уникальный памятник, чудом уцелевший свидетель истории: в 60-е годы десятки сёл и деревень Белозерья были затоплены при строительстве Волго-Балтийского водного пути. Вместе с ними разрушались и уходили в небытие целые исторические территории с памятниками, укладом жизни и традициями.

«Незатопленные истории Белого озера» — короткометражный документальный фильм, в основе которого воспоминания переселенцев из затопленных деревень и современные истории, рассказанные волонтёрами проекта по сохранению храма в Крохино.

«Теми событиями 50−60-х годов, связанными с переселениями, люди делились очень неохотно. Для них это, наверное, тяжелая тема, и, наверное, первые три года у нас очень мало было информации. Все это дело сдвинулось тогда, когда у нас появилась местный волонтёр — пожилая женщина, которая взяла на себя функцию интервьюера и хранителя воспоминаний», — делится Анор Тукаева, руководитель проекта сохранения затопленного храма-маяка в Крохино.

Анор Тукаева впервые увидела руины этой церкви 10 лет назад: поехала посмотреть на неё, как едут тысячи туристов. И решила спасти памятник русской Атлантиды. Оставив работу сотрудника Высшей школы экономики, Анор учредила благотворительный фонд и стала объединять тех, кто был готов своими руками возрождать храм. За восемь лет в Крохино побывало 500 добровольцев.

«Мы каждый год вынуждены латать рукотворную дамбу, которая насыпана вокруг храма. У нас часто бывало такое, что ломался какой-то инструмент. И буквально в тот же день кто-нибудь приплывал на лодке, это были туристы, они говорили о том, что они хотят пожертвовать, и жертвовали именно ту сумму, которая нужна на то, чтобы купить именно этот вот сломавшийся инструмент», — добавляет Анор Тукаева.

От храма осталось всего около 40 процентов. Главная и единственно возможная цель проекта — законсервировать руины. Этим летом волонтеры будут помогать гидрогеологам укреплять берег. В скором времени собираются построить инженерную дамбу, которая соединит храм с сушей. В уцелевших помещениях по проекту запланирован музей.

В марте 2019 года фильм «Незатопленные истории Белого озера» был показан в Музее архитектуры им. Щусева.

Русская линия

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Фильм, посвящённый храму-маяку в Крохино, показали в лектории Географического общества

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