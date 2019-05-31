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Сводка новостей от 31 мая 2019

В Москве пройдет VII культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт»

В субботу, 1 июня 2019 года, с 11:30 до 18:00 в московском музее-заповеднике «Коломенское» пройдет VII культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт». Мероприятие проходит ежегодно по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и каждый раз собирает именитых спортсменов и участников, которые проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В этом году фестиваль пройдет на еще более масштабном уровне, нежели в предыдущие годы. В программе праздника — традиционный марафон на пять профильных дистанций, фестивальные площадки на любой вкус и для участников любого возраста — от городошного спорта и ремесленных мастер-классов до современного мечевого боя и конкурса «Стенка на стенку».

В фестивале примут участие известные спортсмены — тяжелоатлеты и пауэрлифтеры Михаил Кокляев и Сергей Буганов, боец UFC Андрей Сосновский и другие.

В рамках работы конференц-зоны фестиваля запланированы встречи посетителей с известными священниками и миссионерами: протоиереем Дмитрием Рощиным, протоиереем Андреем Ткачевым, протоиереем Олегом Стеняевым. В работе конференц-зоны примет участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В программе мастер-классов, которые начнутся с утра и будут идти до самого вечера, заявлены казачий вар и стенка на стенку, воркаут-площадка, мастер-класс по джиу-джитсу, турниры по грэпплингу, панкратиону и боксу, соревнование по русскому жиму, показательные выступления силачей и многое другое.

Также в ходе праздника весь день будет работать ярмарка, представленная стендами сербской общины, православной татарской общины, традиционной северной русской росписи — борецкой и мезенской, монастырской мыловарни «Традиция», православной сувенирной продукции.

Масштабная интерактивная и развлекательная программа также запланирована для самых маленьких гостей фестиваля, вход свободный.

Праздник «Православие и спорт» начнется в 11:30 с молебна у храма Вознесения Господня в Коломенском и продлится до 18:00, после чего завершится концертом. Перед зрителями выступят «Ярилов зной», «Калинов Мост», Екатерина Кормухина, Андрей Малый, Жиган.

В этом году в Фестивале примут участие многие известные спортсмены, спикеры и музыканты. Молодые атлеты получат возможность потренироваться и сделать сэлфи с известными чемпионами. А концерт станет яркой точкой фестиваля, — сказал организатор мероприятия, координатор Движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Русская линия

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В Москве пройдет VII культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт»
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