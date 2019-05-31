Русская линия
Сводка новостей от 31 мая 2019

Митрополит Псковский Тихон: Зачастую экскурсоводы ничего не знают о Православии, не могут объяснить, что такое монашество
Председатель Патриаршего совета по культуре предложил провести общероссийский форум православных экскурсоводов…

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов)В Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась II Всероссийская конференция «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи», организаторами которой выступили Патриарший совет по культуре (ПСК) и Фонд содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда Президентских грантов. Местом проведения конференции традиционно стал 57-й павильон Центрального исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ. В работе форума приняли участие более ста человек — епархиальные древлехранители, архитекторы, представители экспертного сообщества, сообщает Патриарший совет по культуре.

Собравшихся приветствовал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Пороховский Тихон. Владыка рассказал о совместной работе ПСК и древлехранительского сообщества, проводившейся в течение года после первой конференции древлехранителей, по итогам которой был составлен церковный реестр храмов России, находящихся в аварийном или руинированном состоянии.

Митрополит Тихон также обратился к епархиальным древлехранителям с предложением продумать возможные пути решения проблемы сохранения аварийных храмов в епархиях, подчеркнув, что экономическая ситуация в стране не позволяет полагаться всецело на программы федерального бюджета.

Председатель ПСК также предложил продумать возможность проведения общероссийского форума православных экскурсоводов. Местом для такого собрания может стать либо Москва, либо Успенский Псково-Печерский монастырь. Основная цель предстоящего форума — выработать долгосрочную программу по осуществлению экскурсионно-просветительской работы в монастырях и храмах Русской Православной Церкви. Он отметил, что от экскурсоводов порой приходиться слышать информацию, совершенно неприемлемую для православного человека, искажающую Священное Предание и исторические события. Зачастую экскурсовод не может объяснить, что такое монашество, ничего не знает о Православии.

В качестве одного из примеров возможного решения данной проблемы митрополит Тихон упомянул опыт Псково-Печерского монастыря, где с этого года осуществляется лицензирование экскурсоводов. Монастырь совместно с Псковским государственным университетом разработал приемлемую и для паломников, и для светских туристов тематику экскурсий, к ведению которых на территории обители допускаются только получившие лицензию специалисты, освоившие учебные материалы и сдавшие соответствующий экзамен.

Как резюмировал владыка Тихон, светские туристы самим фактом посещения православных святынь свидетельствуют о своём интересе к духовной культуре. Предстоящий форум экскурсоводов позволит его участникам обменяться опытом и практическими наработками в этой области.

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Митрополит Псковский Тихон: Зачастую экскурсоводы ничего не знают о Православии, не могут объяснить, что такое монашество
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