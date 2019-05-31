|Сводка новостей от 31 мая 2019
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В России появился аэропорт имени Государя Николая II
Митрополит Псковский Тихон: Зачастую экскурсоводы ничего не знают о Православии, не могут объяснить, что такое монашество
Владимир Легойда: Фанар не способен разрешить тяжёлую ситуацию на Украине
Папа Римский Франциск продолжает посещать православные страны
Иерей Феодосий Амбарцумов: «Мы создали школу приёмных родителей для того чтобы помочь детям-сиротам, детям с инвалидностью и тем людям, которые хотят быть родителями этих детей»
Этот день в Русской истории
Фильм, посвящённый храму-маяку в Крохино, показали в лектории Географического общества
В Москве пройдет VII культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт»