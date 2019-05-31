29 мая 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился с иерархом Антиохийского Патриархата епископом Ардрумским Кайсом, прибывшим в Москву для участия в международной конференции «Нарушение прав верующих на Украине», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе состоявшегося братского собеседования в духе взаимопонимания и согласия обсуждались текущее положение на Украине, состояние межправославных отношений, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

По окончании беседы стороны обменялись памятными подарками.

Во встрече принял участие сотрудник Секретариата по межправославным отношениям ОВЦС Е.А. Бахтин.

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