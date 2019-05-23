24 мая в России празднуют День славянской культуры и письменности. Уже пять лет в селе Подмоклово проходит музыкальный фестиваль под открытым небом. Площадка фестиваля — живописный берег Оки. В этом году юбилейный — пятый — фестиваль в Подмоклово будет проходить под названием «Неизвестная русская музыка». Программа будет посвящена диалогу ранней русской музыки 17−18 веков и подлинного фольклора. Музыкальный марафон длиною в день состоится 10 августа 2019 года, сообщает Православие.Ru.

Фольклор и композиторская русская музыка теснейшим образом вплетены в жизнь села Подмоклово. Меломаны, наблюдающие за развитием проекта ежегодных open-air на ступенях подмокловского храма, знают, что фестивали организует семья настоятеля храма, — уникальная тем, что все они имеют консерваторское музыкальное образование. Храм стал местом притяжения людей, центром общины. Летними фестивалями музыкальная жизнь этого места не ограничивается: на Рождество, на Масленицу и в другие дни — круглый год здесь собираются люди, увлеченные русским фольклором и музыкальной культурой.

Летние фестивали в Подмоклово, уделяя огромное внимание историческому исполнительству, тему фольклора до сих пор захватывали лишь по касательной, больший акцент делая все же на классической музыкальной традиции. Юбилейный — пятый — фестиваль 2019 года в этом смысле будет уникальным: организаторы поставили перед собой задачу соединить в одной программе раннюю русскую музыку «до Глинки» и подлинный фольклор. При этом фирменным стилем фестиваля остается элитарный состав его участников — и классические произведения, и фольклор будут исполнять признанные мэтры данных направлений: профессура Консерватории им. П.И.Чайковского и авторитетные исследователи и хранители фольклора. Для всех, кто интересуется традициями отечественной музыкальной школы, фестиваль 2019 года станет бесценным подарком.

Главный организатор мероприятия — дочь настоятеля храма в Подмоклове, аспирантка московской Консерватории — Вера Воронежская подчеркивает: «В этом году мы обратим особое внимание на исполнение подлинного фольклора. Музыка, в том числе фольклор — это язык, требующий изучения, как и любой другой. Фестиваль „Неизвестная русская музыка“ — плод наших размышлений над тем, какую роль занимает отечественная музыка в общемировом пространстве. Это возможность заговорить на родном языке, понять свои корни. И при этом наш фестиваль — это настоящий праздник! В программе вы найдете самые яркие образы традиционной и барочной русской музыки.»

Первый музыкальный фестиваль в Подмоклово прошел в 2014 году, с этого момента проводится ежегодно. Проходит он на живописном берегу Оки, на ступенях выдающегося памятника Петровского барокко — церкви Рождества Богородицы. Одной из главных идей фестиваля было и остается привлечение внимания к уникальному храму. Open-air из года в год получает широкое освещение в СМИ — его освещают телеканалы «Культура» и «Euronews», радио «Орфей», издания РИА Новости, «Кольта», «Правмир» и многие другие. В этом году фестиваль получил государственную поддержку в виде гранта Президента РФ.

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