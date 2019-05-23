|Сводка новостей от 23 мая 2019
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Данные опроса ВЦИОМ отражают серьёзную недоинформированность горожан относительно проекта строительства храма
На Фанаре пытаются успокоить Денисенко
Архимандрит Евлогий (Иванов): Мы не склонны драматизировать ситуацию. Слава Богу за всё!
Этот день в Русской истории
Во Владикавказе начался традиционный крестный ход с чудотворным Моздокским Иверским образом Божией Матери
Делегация Русской Православной Церкви посетила Бари в дни празднования перенесения мощей святителя Николая
В Минск из Нью-Йорка будут принесены мощи преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
Состоялась первая в истории России защита докторской диссертации по теологии
В день славянской культуры и письменности в селе Подмоклово пройдет музыкальный фестиваль
В Карелии восстанавливают деревянную часовню Архангела Михаила XVIII века