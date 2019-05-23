24 мая все славянские страны мира отмечают День славянской письменности и культуры, а Русская Православная Церковь совершает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот день с 11:00 (мск) на канале «Спас» пройдет четырехчасовой телемарафон. На прямую связь со студией выйдут Сербия, Австралия, Латинская Америка, регионы России и главные площадки празднования в Москве — Красная и Славянская площади, Храм Христа Спасителя, сообщает Православие.Ru.

Кто они, святые просветители Руси, братья Кирилл и Мефодий, почему именно кириллица стала нашим культурным кодом и каковы современные угрозы русского языка? Эти и другие темы обсудят эксперты и гости студии «Спаса»: историк, публицист Сергей Перевезенцев, журналист Аркадий Мамонтов, филолог Александр Кравецкий, телеведущая Анна Шафран, политолог Ростислав Ищенко, протоиереи Артемий Владимиров и Игорь Фомин, художник Иван Глазунов и многие другие.

В день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сразу после телемарафона, в 15:00 (мск) телеканал «Спас» покажет документальный фильм «Патриарх», рассказывающий о важнейших этапах жизни и служения Предстоятеля Русской Православной Церкви. А в 20:00 (мск) зрители увидят телеверсию праздничного концерта ко Дню славянской письменности и культуры, который уже несколько лет проходит на Красной площади.

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