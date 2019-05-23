Константинопольский Патриархат продолжает принимать усилия, чтобы погасить конфликт между лже-патриархом Филаретом Денисенко и его бывшим учеником главой «ПЦУ» Епифанием Думенко. Данный конфликт и резкие заявления Денисенко серьёзно дискредитирует саму идею предоставления Томоса украинским раскольникам, а потому представители Фанара срочно выехали на Украину.

Ранее СМИ писали о том, что с Епифанием Думенко провёл переговоры представитель Фанара митрополит Даниил (Зеленский), а сегодня стало известно, что 22 мая 2019 года иерарх Константинопольской Церкви митрополит Галльский Эммануил встретился в Киеве с Филаретом Денисенко.

О чём шла речь на этой встрече, не сообщается, однако греческие СМИ пытаются представить эту ситуацию таким образом, что Фанар продолжает поддерживать «ПЦУ» и оказывает украинским «епископам» помощь в разрешении конфликтов.

С какими предложениями обратился митрополит Эммануил к Денисенко, и прекратит ли он теперь свои громкие заявления, мы узнаем уже в ближайшее время, ведь на 24 мая назначен очередной «Синод ПЦУ». Не исключено, что он пройдёт под руководством владыки Эммануила.

Русская линия