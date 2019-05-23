По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дни празднования перенесения мощей святителя Николая делегация Русской Православной Церкви во главе с постоянным членом Священного Синода митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием посетила город Бари (Италия), сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

В состав делегации вошли более двухсот паломников, в том числе митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Ейский и Тимашевский Павел.

22 мая 2019 года, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, в Папской базилике в Бари состоялась Божественная литургия, в которой приняли участие представители делегации Русской Православной Церкви.

Богослужение совершили наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, митрополит Екатеринодарский Исидор, архиепископ Верейский Амвросий, епископ Вознесенский Алексий, епископ Ейский Павел. Архипастырям сослужили паломники в священном сане.

В базилике присутствовал губернатор Московский области А.Ю. Воробьев.

Богослужебные песнопения исполнили хоры духовенства Московской областной епархии и Московской духовной академии.

Митрополит Варсонофий обратился к верующим с архипастырским словом.

«Поздравляю вас с праздником перенесения мощей святителя Христова Николая из Мир Ликийских в Бари, где мы сегодня находимся по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы в этот торжественный день совершить Божественную литургию и помолиться у мощей великого угодника Божия, который почитается и православными, и католиками, — сказал, в частности, владыка Варсонофий. — Сегодня нам была предоставлена замечательная возможность послужить в этой базилике, чтобы здесь причаститься Тела и Крови Господних. Мы прославляем память святителя Николая, берем с него пример, потому что он, как поется в тропаре, „правило веры и образ кротости“. Святитель являет нам пример веры и кротости».

«Мы наблюдаем, что происходит на земле, как люди портят отношения. Богу всегда приятны смиренные и кроткие люди, — продолжил митрополит Варсонофий. — Святитель Николай и был примером этой кротости. Он старался всем помогать, и осталось множество свидетельств — целые книги написаны о чудесах, которые он совершил. О них невозможно кратко рассказать — так много этих чудес. Можно самим почитать о том, как святитель помогал и сейчас помогает людям. Мы приезжаем к его мощам. Мы молимся святителю, чтобы он предстал перед Богом и попросил: кому — исцеления, кому — прощения грехов, кому — избавления от каких-то житейских неприятностей. Конечно, мы понимаем, что не надо перекладывать ни на кого наши проблемы — мы сами их решаем. Мы должны каяться в грехах, менять свою жизнь к лучшему, стремиться к святости — это все мы должны делать сами. И только о том, с чем не справляемся, нужно просить у Бога, и Он через святых Своих пошлет нам благодать».

Богослужение транслировали телеканалы «Спас» и «Союз».

Глава Санкт-Петербургской митрополии поблагодарил прибывших на праздник паломников. Отдельную благодарность митрополит Варсонофий выразил подворью Русской Православной Церкви в Бари и благотворителям, которые организовали паломническую поездку. Владыка также поблагодарил настоятеля базилики отца Джованни и подарил ему наперсный крест с украшениями.

В тот же день митрополит Варсонофий освятил памятную доску в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны, установленную на стене храма святителя Николая Чудотворца — подворья Русской Православной Церкви в Бари. Строительство подворья осуществлялось под патронатом великой княгини Елисаветы. Установка доски приурочена к 155-летию со дня рождения святой. На открытии памятной доски присутствовали вице-мэр Бари Луиджи Джинтрона, почетный консул Российской Федерации в Бари Микелли Болитьери, почетная жительница города Бари Татьяна Шумова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, советник посланника Посольства Российской Федерации в Итальянской Республике Александр Григорьев, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества Елена Агапова, директор Россотрудничества Элеонора Митрофанова, руководитель ИППО в Апулии (Италия) Ольга Новичкова.

Ранее, 20 мая, митрополит Варсонофий совершил молебен с акафистом святителю и чудотворцу Николаю в Папской базилике. 21 мая глава Санкт-Петербургской митрополии возглавил всенощное бдение на подворье Русской Православной Церкви в Бари.

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