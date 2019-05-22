В минувшее воскресенье со Святой Горы Афон поступили печальные новости: в Русском Пантелеимоновом монастыре случился серьёзный пожар, который полностью обесточил монастырь. В связи с этим телеканал «Царьград» связался с игуменом обители архимандритом Евлогием (Ивановым), который рассказал о положении дел в монастыре.

По словам отца Евлогия, несмотря на случившееся в духовном и богослужебном плане обитель продолжает жить прежней жизнью. При этом «до сих пор не ясно, что стало причиной пожара».

«Обитель живёт и молится. Но все фонарики (в том числе за богослужениями) у нас стоят закрытыми, более того, мы никого не принимаем, поскольку не работают ни стиральные машины, ни вентиляция. А потому все паломники (а это без малого 150 человек) были вынуждены покинуть монастырь. Новым же, а это ежедневно 50−60 человек, мы продолжаем выписывать диамонитирионы, но в сам монастырь их не принимаем. За исключением физически немощных людей, которые пришли в Пантелеимонову обитель поздно вечером, поскольку не смогли найти другое место, где переночевать», — отметил игумен.

Что же касается хозяйственной части, то «стоят все монастырские мастерские, слесарный, столярный и сварочный цеха — всё стоит». «И по самым приблизительным оценкам восстановить их работу удастся в лучшем случае в течение месяца», — рассказал отец Евлогий.

Он сообщил, что в настоящее время в обители проживает около 100 человек братии, а также небольшое количество трудников и рабочих. «Конечно, положение непростое, поскольку сейчас очень многое, в том числе и на Святой Горе Афон, завязано на электричестве, а когда его нет, жизнь замирает. Но мы не склонны драматизировать ситуацию. Слава Богу за всё!», — заключил он.

Русская линия