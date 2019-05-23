В Екатеринбургской епархии считают, что отказываться от Октябрьской площади как места возведения собора святой Екатерины преждевременно…

В Екатеринбургской епархии выступили со специальным заявлением в связи с обнародованием данных опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство респондентов назвали Октябрьскую площадь неудачным местом для строительства собора святой Екатерины.

В Церкви обратили внимание, что опрос показывает, что большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство храма святой Екатерины. Однако, оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, ещё присутствующей в обществе в связи с недавними событиями.

По мнению Екатеринбургской епархии, опрос, проведённый во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, — не может отражать действительного положения дел.

«Полагаем, что проведённый опрос — всего лишь небольшой срез, который скорее отражает ещё совсем недавнюю „перегретость“ общества. Отметим, что наряду с эмоциональным напряжением имеет место серьёзная недоинформированность горожан относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной — потому городскому сообществу пока сложно составить объективное мнение о проекте», — заявили в епархии.

«Главный опрос впереди. Мы по-прежнему молимся, разъясняем ситуацию и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины», — говорится в заявлении Екатеринбургской епархии.

Русская линия