В Минск из Нью-Йорка будут принесены мощи преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары

С 29 мая по 6 июня 2019 года в Минске будет пребывать ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары. В белорусскую столицу святыня будет принесена из Знаменского Синодального собора города Нью-Йорка. Ее привезут ключарь собора протоиерей Андрей Соммер и представители Молодежной ассоциации святого князя Владимира. Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

В США ковчег с десницей святой Елисаветы и частью мощей святой Варвары находится с 1981 года. Святыню перенесли из Гефсимании после обретения мощей великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и их канонизации в лике святых Русской Православной Церковью Заграницей (в 1992 году канонизированы Русской Православной Церковью).

Великая княгиня Елисавета (1864−1918) была Гессенской принцессой и приходилась внучкой королеве Великобритании Виктории. Она стала супругой великого князя Сергея Александровича Романова и связала свою жизнь с Россией. В 1905 году ее мужа убил террорист. После этого трагического события великая княгиня посвятила себя служению Богу и людям. В 1909 году она основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. В ночь на 18 июля 1918 года советской властью великую княгиню Елисавету, инокиню Варвару, членов рода Романовых и близких к ним людей сбросили в шахту под Алапаевском. Останки мучениц Елисаветы и Варвары в 1921 году были привезены в Иерусалим, и с того времени они покоятся в храме равноапостольной Марии Магдалины.

Святая Елисавета — одна из величайших подвижниц ХХ века. Врачи, сотрудники социальных служб и благотворители cчитают ее своей небесной покровительницей. Ей молятся о детях, о благословении семьи, в болезнях и любых жизненных обстоятельствах.

Принесение ковчега с десницей святой преподобномученицы осуществляется по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви.

Также вместе со святыней православная молодежь США привезет средства для детей-инвалидов реабилитационного центра «Самарянин» в городе Пинске. В прошлом году Молодежная ассоциация святого князя Владимира помогла минскому дому-интернату для детей с особенностями развития. За счет собранных средств на территории интерната был создан сенсорный сад и контактный зоопарк.

Места пребывания святыни в Минске:

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3).

29 мая (среда) с 17.00 до 22.00;

30 мая (четверг) с 6.00 до 16.00.

Свято-Елисаветинский монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Державная» (ул. Выготского, 6)

с 30 мая (четверг) по 6 июня (четверг) с 7.00 до 22.00 (30 мая с 17.00 до 22.00).

После торжественного молебна в честь прибытия святыни в аэропорту «Минск-2» (зал официальных делегаций) 29 мая в 13.00 состоится пресс-подход.

На вопросы журналистов ответят:

протоиерей Андрей Соммер — заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Заграницей и руководитель Молодежной ассоциации князя Владимира (глава делегации из США);

протоиерей Иоанн Задорожин — председатель Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви;

протоиерей Андрей Лемешонок — духовник Свято-Елисаветинского монастыря.

Аккредитация по телефону: ‎+375 (29) 315−93−80 (Мария Котова).

В дни нахождения святыни в Свято-Елисаветинском монастыре г. Минска будет работать пресс-центр: +375 (29) 270 44 94; +375 (29) 185 47 88 (Валентина Алексеевна Степанова).

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