Состоялась первая в истории России защита докторской диссертации по теологии 21 мая 2019 года на заседании Объединенного диссертационного совета по теологии Д 999.213.04 состоялась первая в истории России защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии, сообщает пресс-служба ПСТГУ. Диссертацию на тему «Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли» защищал заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и Восточных Церквей богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Олег Давыденков. Заседание проходило в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия под председательством ректора ОЦАД митрополита Волоколамского Илариона. Официальными оппонентами выступили: С.А. Французов, доктор исторических наук, доцент, зав. отделом Ближнего и Среднего Востока, главный научный сотрудник ФГБУН Институт восточных рукописей РАН; А.Ю. Братухин, доктор филологических наук, доцент кафедры мировой литературы и культуры ФГБОУ высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»; Д.И. Макаров, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой общих гуманитарных дисциплин ФГОУ «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского». В качестве ведущей организации выступил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Также на автореферат диссертации поступили 4 положительных отзыва. По результатам тайного голосования диссертационный совет принял решение присудить протоиерею Олегу Давыденкову ученую степень доктора теологии по специальности 26.00.01 — «Теология». Русская линия





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