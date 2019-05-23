В Карелии восстанавливают деревянную часовню Архангела Михаила XVIII века. Полуразрушенная постройка находится на острове, вдали от населенных пунктов. Уже второе лето подряд сюда приезжают волонтеры. Они проводят противоаварийные работы и готовят площадку для профессиональных реставраторов, передает телеканал «Культура».

Несколько лет подряд добровольцы со всей страны приезжают на Русский Север, чтобы помочь восстанавливать деревянные часовни и храмы. Прошлым летом, например, первыми приехали в Кондопогу на пепелище сгоревшей Успенской церкви, чтобы выполнить самую тяжелую работу: разгрести завалы и рассортировать бревна. Сейчас помогают спасать старинную часовню Архангела Михаила.

До революции на этом острове было поселение — Малое Лижмозеро — 15 дворов. 130 крестьян обрабатывали землю, пасли скот и жили, надо сказать, не бедно, раз уж могли себе позволить такую большую часовню, да еще и с высокой колокольней. Сейчас только она и напоминает о том, что здесь было больше ста лет назад. В советские годы из часовни украли иконы и колокола. Но деревянный сруб настолько добротный, что может простоять еще хоть триста лет. Правда, на него упала старая ель и сильно повредила здание. На помощь пришли волонтеры.

«Закрыли все дырки, которые здесь были в кровле. Поменяли кровлю на ондулин, сделали временную кровлю над звонницей. У нас задача будет сложная: поправить здание. Еще не знаем, как будем это делать», — рассказал волонтер Михаил Богомолов.

Глядя на то, как добросовестно трудятся приезжие, к ним присоединились и местные жители. Вырубили заросли кустарника, взялись обихаживать старинный погост. Один из местных жителей поделился: «Предки здесь похоронены у многих местных жителей. Все приходят, ставят свечки. Церковь XVIII, по-моему, века начала рушиться. Местным жителям что-то делать не разрешали. Хорошо, появились у нас инициативные люди».

До реставрации, правда, еще далеко. Часовня — памятник деревянного зодчества, поэтому предстоит множество согласований и подготовка проекта. Но укрепленная, заботливо укрытая от дождей, теперь она точно дождется реставрации.

Русская линия