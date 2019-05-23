2 мая 2019 года в Моздокском районе начался традиционный крестный ход с чудотворным Моздокским Иверским образом Божией Матери, который продолжится до 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Владикавказской епархии. В течение нескольких недель икона будет принесена во все храмы Моздокского района, где ей смогут поклониться все желающие. 24 мая планируется совершить ежегодный воздушный облет границ Моздокского района на военном вертолёте в сопровождении духовенства, командиров воинских частей и представителей администрации Моздокского района.

На протяжении столетий святой образ хранился в часовне Мады Майрам у с. Майрамыкау в Куртатинском ущелье. В конце 18 века большая группа осетин-переселенцев привезла икону на место своего нового жительства у крепости Моздок. Святыню почитали все горцы в независимости от вероисповедания. Специально для нее был возведен храм Успения Пресвятой Богородицы. Раньше крестный ход с иконой проходил по всей территории Терской области — на равнине и в горах, и длился несколько месяцев. Жители многих сел обращались к епархиальному руководству, чтобы крестный ход непременно проходил через их села.

После событий начала 20-го века икона была утеряна и сейчас в храмах епархии хранятся образы, списанные с оригинала.

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