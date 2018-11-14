|Сводка новостей от 14 ноября 2018
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Собор епископов Украинской Православной Церкви разорвал евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом
Хорошая мина при плохой игре
Несмотря на прямые угрозы США
Сколько можно тратить деньги на поддержание мумии Ленина?
Стало известно, почему Порошенко не захотел приехать в Киево-Печерскую лавру
«Ситуация весьма неприятная»
Шпионский скандал не рассорил Россию и Австрию
Евреи требуют мести
Этот день в Русской истории
В Архангельске пройдет Всенародный крестный ход с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Владимир Путин присутствовал на церемонии закладки Российского культурного центра и храма в Сингапуре