Даниловский монастырь в центре Москвы, основанный в конце XIII века, отреставрируют. Работы проведут в трех зданиях на территории обители: в братском корпусе, церкви Троицы и доме настоятеля. Мосгорнаследие уже выдало разрешение на разработку проекта реставрации, сообщает Интерфакс.

«Даниловский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Для начала специалисты изучат историю обители по архивным документам и библиографическим исследованиям, а также инженерно-технические особенности сооружений на ее территории. Затем будет сформирован эскизный проект реставрации с учетом исторических, архитектурных и конструктивных решений, используемых при постройке зданий. Проработаем и меры по обеспечению пожарной безопасности памятника архитектуры», — сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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