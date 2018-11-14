По некоторым данным, за шпионским скандалом между Россией и Австрией стоят английские спецслужбы, которые и указали австрийцам на то, что их отставной полковник якобы шпионит в пользу Москвы. В Лондоне, по всей видимости, рассчитывали серьёзно испортить российско-австрийские отношения, но добились лишь краткосрочного эффекта.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже дал понять, что Австрия не будет высылать российских дипломатов из-за дела о якобы шпионившем в пользу Москвы отставном австрийском полковнике, сообщает газета «Взгляд».

В Вене прекрасно понимают, что власти любой мировой державы собирают информацию о происходящем в других государствах, и поэтому делать из подозрения австрийского полковника в шпионаже в пользу Москвы большую проблему для российско-австрийских отношений не собираются.

«Мы чётко высказали нашу реакцию российской стороне и оповестили наших европейских партнёров. Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует», — заявил Курц.

Выступая на пресс-конференции, глава Австрии заметил, что этот шпионский скандал не может привести к улучшению отношений между ЕС и Россией, но и его негативное влияние не будет огромным, передает РИА Новости.

«Мы думаем, что принципиально канал диалога с Россией важен, и мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против неё», — сказал он.

Австрийский канцлер отметил, что Австрия имеет хорошие контакты с Россией и нацелена на диалог. «Это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать», — уточнил Курц.

Глава Австрии также рассказал о ходе дела. По его словам, следователи проверяли, действовал ли подозреваемый в одиночку, или там были задействованы более крупные структуры. Пока, сообщил он, ничего не указывает на то, что действовало несколько человек.

В свою очередь, адвокат подозреваемого австрийского полковника в отставке Михаэль Хофер сообщил, что его клиент не чувствует себя шпионом и не разглашал гостайн.

Характерно, что Земельный суд Зальцбурга отказался заключать «шпиона» под стражу, что может свидетельствовать о том, что шпионский скандал был раздут в Австрии буквально на ровном месте.

Русская линия