В «Киевском патриархате» шокированы тем, что епископы канонической Церкви сохраняют единство в вопросе неприятия автокефалии, но винят во всём «коварного Онуфрия»…

Представитель раскольничьего «Киевского патриархата» «архиепископ» Евстратий Зоря не смог скрыть своей досады и разочарования в связи с тем, что на встречу с Петром Порошенко из 90 епископов УПЦ пришли только трое и открыто негодует на Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который якобы ложью и силой заставляет священноначалие УПЦ хранить единство в неприятии автокефалии и действий Фанара на Украине.

После вчерашнего Собора епископов УПЦ, разорвавшего евхаристическое общение с Константинопольским Патрархатом, среди раскольников и украинских чиновников явно царит растерянность. Никто из них не ожидал, что каноническая Церковь продемонстрирует такую принципиальность и единство на фоне того, Фанар открыто заявляет о готовности предоставить Киеву автокефалию.

Чтобы объяснить свой провал, Зоря прибегает к откровенной лжи и клевете на епископат канонической Церкви, который якобы проявил коварство и собрался на Собор в Киеве, воспользовавшись приглашением Петра Порошенко о встрече. «Без такого приглашения значительная часть архиереев УПЦ (МП) просто не приехали бы в лавру», — пытается убедить себя и своих сторонников в Фейсбуке представитель Денисенко.

«Вот этот повод и решили, очевидно, после согласования с Москвой, использовать для того, чтобы собрать иерархов МПвУ — но со своей целью: «осудить Томос и Вселенского Патриарха», — утверждает «архиепископ», говоря о встрече с Порошенко.

«С одной стороны ситуация весьма неприятная. Но с другой стороны — она хорошо демонстрирует РЕАЛЬНОЕ состояние дел среди иерархии МПвУ: без обмана даже собрать Собор Епископов руководство Митрополии уже не способно!», — откровенно лжёт спикер УПЦ КП.

При этом Зоря признаёт, что «извне сейчас всё это выглядит, как «монолитность рядов», однако далее он пытается уверить всех вокруг, что «на самом деле МПвУ — больше напоминает КПСС в июле 1991 г. Могучую, единую — и за пару шагов от самораспаду».

Что ж, весьма характерная реакция, которая также красноречиво свидетельствует о том, в какой панике и подавленном состоянии сейчас находятся раскольники. После Собора УПЦ им ничего не остаётся, как возмущаться и клеветать на «коварного Онуфрия», попутно пытаясь убедить себя и всех окружающих, что реальность совсем другая, чем та, что есть на самом деле.

Русская линия