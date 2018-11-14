Русская линия
Сводка новостей от 14 ноября 2018

Сколько можно тратить деньги на поддержание мумии Ленина?
Правительству России предложили захоронить тело революционера, а вместо него положить в мавзолей копию из воска…

Мавзолей В.И.ЛенинаДепутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратил внимание российского правительства на то, что в условиях непростой экономической ситуации в стране власти продолжают тратить средства на содержание мумии Ленина, которая лежит в мавзолее, сообщает газета «Известия».

В связи с этим депутат направил в правительство официальное предложение захоронить останки Ленина, а вместо них в мавзолее разместить копию из воска. На её содержание, по словам депутата, не потребуется 13 млн рублей бюджетных средств, которые были выделены, к примеру, в 2016 году.

Как передает RT, Петров попросил кабинет министров сформировать специальную комиссию, которая займётся разрешением споров вокруг тела Ленина.

Сам депутат придерживается мнения, что останки покойного вождя необходимо захоронить в соответствии с завещанием «вождя», устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — отметил парламентарий.

В КПРФ уже заявили, что оскоблены этим предложением и выступают категорически против того, чтобы труп Ленина был предан земле. Какую позицию по этому вопросу займут российские власти, остаётся неизвестным. Но не исключено, что захоронить то, что осталось от трупа Ленина в России удастся только тогда, когда эта мумия окончательно сгниёт и никакие финансовые вливания из бюджета здесь уже помочь не смогут.

Русская линия

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Сколько можно тратить деньги на поддержание мумии Ленина?
Правительству России предложили захоронить тело революционера, а вместо него положить в мавзолей копию из воска...

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