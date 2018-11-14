Владимир Путин присутствовал на церемонии закладки Российского культурного центра и храма в Сингапуре

Торжественная церемония закладки первого камня в основание Российского культурного центра и храма Успения Богородицы состоялась во вторник в Сингапуре в присутствии президента РФ Владимира Путина, находящегося с визитом в этой стране, сообщает Интерфакс-Религия.

В. Путин прибыл в шатер на улице Рангун Роад, затем туда приехала президент Сингапура Халима Якоб. На церемонии выступили глава МИД РФ Сергей Лавров и старший госминистр в министерстве культуры Сингапура по делам общины и молодежи Анн Сим.

Перед началом церемонии замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов сообщил журналистам, что под культурный центр арендовано 33 тыс. квадратных метров земли, планируется построить помещение площадью 4,6 тыс. квадратных метров. «Пятая часть будет отведена под духовные цели», — сказал он.

По словам М. Брюханова, архитектурного проекта пока нет — возможно, на него будет объявлен конкурс. Строить здание будет местная компания.

Русская линия