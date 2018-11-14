Жители Израиля вышли на акции протеста против остановки военной операции в Секторе Газа. Министр обороны уже подал в отставку…

Атака представителей ХАМАС на Израиль, когда со стороны Сектора Газы по израильской территории были выпущены около 500 ракет, не принесла к большим человеческим жертвам и разрушениям, и, тем не менее, жители Израиля, войска которых тут же атаковали сотни целей на территории Палестины, требуют стереть Сектор Газа с лица земли.

Избиение арабов, рискнувших на столь массированный обстрел Израиля, было остановлено только вчера, когда ХАМАС и израильские власти при посредничестве Египта договорились о перемирии.

Это в итоге вызвало волну возмущения израильтян, которые начали выходить на улицы и требовать продолжить истребление «террористов Сектора Газы». Жители населенных пунктов на юге Израиля, пострадавших от ракетных обстрелов ХАМАСа, перекрыли сразу несколько дорог, выступая против примирения с палестинцами.

В частности, перекрыты въезд на КПП Керем-Шалом и въезд в региональный совет Эшколь на северо-востоке пустыни Негев в Южном округе Израиля, сообщает газета «Взгляд».

«В Газу везут мешки с сахаром, продукты. Я могу это понять — там тоже люди живут. Но туда везут цемент и строительные материалы, которые немедленно используются для строительства террористических тоннелей и бункеров с ракетами! Это в голове не укладывается. Все это знают, все министры в кабинете — и это всё равно допускается. В этом нет никакой логики, мы снабжаем наших злейших врагов», — заявила одна из участниц протестов, сообщает MIGnews.com.

Примирение, о котором сообщают СМИ, протестующие называют «позорным поражением», а премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвиняют в «предательстве интересов граждан юга».

Мэр города Сдерот на юге Израиля Алон Давиди также заявил, что прекращение огня не имеет смысла. «Мои чувства не меняются, потому что только крупномасштабная военная операция, такая как Нерушимая скала принесет с собой тишину, к которой мы стремимся», — сказал Давиди.

Демонстранты потребовали от членов военно-политического кабинета — Авигдора Либермана, Нафтали Беннета и Аелет Шакед подать в отставку.

В ответ на это министр обороны и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку с поста министра обороны. Либерман сделал это заявление на чрезвычайной заседании фракции НДИ, сообщает NEWSru.co.il.

«Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе — это капитуляция перед террором», — заявил Либерман.

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьёзные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра. «То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар», — добавил Либерман.

Он пояснил, что делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве. «То, что произошло в последнее время: 15 миллионов долларов, которые переданы в Газу и позорное прекращение огня — это уже слишком для моей способности быть гибким», — добавил он.

Глава НДИ заявил, что в отставку подает не только он. Вся фракция покидает коалицию. В связи с этим Либерман призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок. Однако, в партии Нетаньяху уже заявили, что не пойдут на досрочные выборы, поскольку у «Ликуда» сохранится в парламенте большинство.

Русская линия