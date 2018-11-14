В Москве и Берлине заявили, что достроят «Северный поток-2», хотят этого в Вашингтоне или нет…

После небольшого затишья американские политики вновь начали принимать меры, чтобы остановить реализацию «Северного потока-2». Так, посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон ещё не исчерпал способы давления на Европу для остановки строительства газопровода, сообщает «Немецкая волна».

«Мы ещё не применили все инструменты, которые могли бы всерьёз подорвать или остановить данный проект», — отметил он. Сондленд выразил надежду, что «оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие». Но если это не удастся, то у Дональда Трампа ещё «много-много других инструментов», добавил он, отказавшись конкретизировать, о чём идёт речь.

В тот же день канцлерин ФРГ Ангела Меркель во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта «Северный поток-2». Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырьё в борьбе с изменением климата — «особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию».

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США. «Ну, вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим», — ответил Миллер корреспонденту газеты «Коммерсант».

Вопрос в том, какие шаги предпримут США, чтобы попытаться если не остановить, то хотя бы затормозить проект. Ранее в Вашингтоне всерьёз рассматривали вопрос о введении санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта. Однако, твёрдая позиция в вопросе строительства газопровода со стороны Германии заставила Дональда Трампа отложить эти идет в сторону.

Русская линия