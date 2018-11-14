Накануне встречи Патриарх Константинопольский Варфоломей прислал директиву архиереям УПЦ прибыть на встречу с президентом в Украинский дом…

Стало известно, почему Порошенко не захотел приехать в Киево-Печерскую лавру

Украинское издание «Вести» раскрыло некоторые подробности того, каким образом развивалась ситуация вокруг сорвавшейся встречи президента Украины с епископатом Украинской Православной Церкви.

По данным издания, Пётр Порошенко отказался ехать в Киево-Печерскую лавру не только потому, что не хотел, чтобы его визит выглядел как поддержка канонической Церкви. Его цель была несколько иной.

Оказывается, накануне встречи Константинопольский Патриарх Варфоломей прислал в Киев письмо, в котором потребовал от украинских епископов прибыть на встречу с Порошенко именно в Украинский дом. В этом письме Блаженнейший митрополит Онуфрий также вызывался на Фанар.

Константинопольский Патриархат отменил документ трёхсотлетней давности, по которому Киевская митрополия передавалась в ведение Московского Патриархата, и таким образом заявил, что все украинские епископы теперь обязаны слушаться директив из Константинополя.

Таким образом, вопрос о месте встречи стал принципиальным. Именно поэтому Порошенко стремился заставить украинские Преосвященных приехать к нему, отказываясь ехать в Киево-Печерскую лавру.

Когда президент Украины понял, что его план срывается, он позвонил митрополиту Онуфрию прямо в Лавру и начал буквально кричать на него. На что владыка, по данным издания, твёрдо и уверенно отвечал, приводя свои аргументы.

Если бы Блаженнейший и епископат УПЦ пошёл на поводу у Порошенко, в Администрации Президента Украины заявили бы не только об успешном проведении встречи, но и о подчинении украинских епископов решениям Фанара.

Таким образом, встреча была задумана, как явная провокация с целью дискредитации священноначалия УПЦ в попытке посеять сомнения в твёрдости своих архипастырей среди верующих канонической Церкви.

Однако, этого не случилось. Требование Патриарха Варфоломея прибыть на Фанар Блаженнейший митрополит Онуфрий отклонил. УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом, дав понять, что не будет слушаться никаких директив Константинопольского Патриарха.

Порошенко, по данным украинского издания, после всего случившегося пребывает в ярости, в связи с чем эксперты не исключают, что он может развязать настоящие гонения на священноначалие канонической Украинской Православной Церкви, которое встало на путь исповедничества.

Русская линия