Всенародный крестный ход с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) пройдет в праздник Архистратига Михаила 21 ноября в Архангельске. Об этом информирует пресс-служба Архангельской епархии.

Молитвенное шествие начнется после праздничной Литургии в 11:00 от Успенского храма (ул. Логинова, д. 1). Маршрут будет пролегать по Набережной Северной Двины до строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора. Там после молебна верующие смогут приложиться к святыне.

Святитель Лука — один из самых почитаемых святых XX века. При земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, поэтому верующие обращаются к святому с просьбами о помощи в болезнях. Имеются многочисленные свидетельства об исцелениях обращающихся к нему людей.

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