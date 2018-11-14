Порошенко заявил, что некоторые архиереи УПЦ всё же приехали к нему в «Украинский дом», и все они поддерживают действия Фанара и автокефалию…

Президент Украины Пётр Порошенко, инициировавший встречу с епископатом Украинской Православной Церкви, отказался приехать к епископам в Киево-Печерскую лавру, настоятельно требуя, чтобы они прибыли к нему в «Украинский дом». В результате анонсированная встреча полностью провалилась, в связи с чем Собор епископов УПЦ принял специальное заявление:

«По инициативе Президента Украины П. А. Порошенко на 13 ноября 2018 года была запланирована его встреча с епископатом Украинской Православной Церкви в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на условленную дату епископат Украинской Православной Церкви собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, который принял решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви.

Обсудив состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как направленные против Украинской Православной Церкви, приняв во внимание настроения и мнения церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в «Украинском доме», а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу сообщено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался.

Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории".

Тем не менее, в Администрации Президента Украины делают хорошую мину при плохой игре и заявляют, что встреча Порошенко с епископами канонической УПЦ всё же состоялась.

По информации УНИАН, в «Украинский дом» прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

При этом известно, что владыка Александр не участвовал в Соборе епископов УПЦ и сразу направился к Порошенко. Митрополит Винницкий Симеон, которого украинские СМИ называют кандидатом в главы «единой Церкви», принял участие в Соборе, но отказался подписывать его постановление. Что же касается архиепископа Новокаховского Филарета, то, похоже, это один из немногих епископов УПЦ, который тайно подписал обращение раскольников к Константинопольскому Патриарху с просьбой о даровании автокефалии.

Подробности встречи украинским СМИ рассказал советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. В эфире телеканала «Прямой» он заявил, что к Порошенко «прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее автокефалии для Украинской Православной Церкви, которые поддерживают создание такой Церкви, планируют совместно идти на собор и творить эту Церковь».

«Они говорили о безумном давлении, которое на них оказывается. По их просьбе я сейчас не раскрываю их имён, но думаю, что достаточно скоро это будет известно, поскольку после того, как все переговоры будут проведены, и когда церковные иерархи для себя найдут общую позицию, будет объявлено о дате и месте собора, и он будет проведен», — заявил Павленко.

Остальных епископов УПЦ, которые отказались ехать к Порошенко и не хотят вступать в общение с раскольниками, советник Президента Украины привычно для себя назвал «агентами Кремля» и провокаторами, которые получают инструкции из Москвы. Признать, что помимо трёх отщепенцев, архиереи канонической Украинской Православной Церкви не желают автокефалии, предоставляемой Киеву таким неканоническим способом, у Порошенко просто не могут.

Впрочем, в УПЦ спокойно отреагировали на эти сообщения. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии BBC заявил, что не знает об этой встрече. «С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром своих прав, и они могут встречаться с кем угодно», — сказал он.

Архиепископ Климент добавил, что «если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в разных форматах, в этом нет ничего особенного».

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