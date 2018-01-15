В минувшее воскресенье верующие Санкт-Петербурга, Екатеринодара и Парижа, где были установлены киоты в память участника Русско-японской и Первой мировой (Великой) войны, Георгиевского кавалера и одного из наиболее известных участников Белого движения генерала Михаила Гордеевича Дроздовского, помянули в своих молитвах русского воина.

В 2013 году в кафедральном соборе Екатеринодара в России был установлен киот с иконой Архистратига Божия Михаила памяти генерала Дроздовского, освящение которого совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Аналогичный киот также находится в Париже во Франции в храме Александра Невского. Он был установлен дроздовцами к 33-летию со дня похода дроздовцев из Румынии в Новочеркасск.

В январе 2014 года сотрудники Мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое Дело» при участии членов Санкт-Петербургского военно-исторического общества преподнесли в дар храму Преображения Господня в Лесном напольный киот — в память генерала Дроздовского и всех чинов Дроздовской дивизии.

В 2014 году в Ростове-на-Дону при большом стечении народа состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски в память о знаменитом генерале Белого движения, скончавшемся от ран в здании военного госпиталя 1 января 1919 года (ст. стиля).

Памятная доска работы известного ростовского скульптора Дмитрия Лындина была открыта на фасаде здания факультетской хирургии Ростовского государственного медицинского университета и стала первым памятным знаком в юбилейном цикле «Героям Первой мировой», который запланирован Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки торжеств в честь 100-летия Первой мировой войны.

М.Г.Дроздовский родился в Киеве, 7 (19) октября 1881 г., в семье генерала Гордея Ивановича Дроздовского (1835−1908), одного из участников обороны Севастополя (1855). Получил образование в Полоцком кадетском корпусе и Павловском военном училище (1901). Поступив в 1904 г. Николаевскую академию Генерального штаба, Дроздовский, не начав обучения, отправился на фронт Русско-японской войны, где отличился в боях. В 1908 г. закончил свое обучение в Академии, служил в Лейб-гвардии Волынском полку. Во время Первой мировой войны служил на разных штабных и строевых должностях, за отличия в боях был награжден рядом боевых наград, в том числе Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия 4-й степени. Отречение Государя Николая II произвело на Дроздовского — убежденного монархиста — очень тяжелое впечатление. На протяжении 1917 г. он выступал против вмешательства солдатских комитетов в оперативные распоряжения командного состава и пытался остановить развал вверенных ему воинских частей. Войну М.Д. Дроздовский заканчивал командуя 60-м Замосцким пехотным полком, а затем и.д. начальника 15-й пехотной дивизии.

Дроздовский стал единственным из командиров Русской армии, сумевшим сформировать добровольческий отряд и привести его организованной группой с фронта мировой войны на соединение с Добровольческой армией. Он стал организатором и руководителем 1200-верстного перехода отряда добровольцев из Ясс в Новочеркасск в феврале-апреле 1918 года. После соединения с частями Добровольческой армии, Дроздовский стал во главе 3-й стрелковой дивизии.

В октябре 1918 г. во время упорных боев под Ставрополем, Дроздовский был ранен 31 октября (13 ноября) в ступню ноги. Был отправлен в госпиталь в Екатеринодар, где его рана загноилась (началась гангрена). В ноябре был произведен в генерал-майоры. 26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) в полубессознательном состоянии был переведен в клинику в Ростове-на-Дону, где скончался. Имя генерала Дроздовского, ставшего одним из символов Белого движения, в годы Гражданской войны носили полки стрелковой дивизии, получившие его именное шефство, артиллерийская бригада, инженерная рота и конный полк.

Русская линия