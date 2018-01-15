Русская линия
Сводка новостей от 15 января 2018

Запорожье довели до межрелигиозной войны
Нацгвардия Украины вынуждена была взять под охрану комплекс «Запорожская Сечь» на Хортице и все храмы в Запорожье…

Митрополит Лука с верующими в ЗапорожьеЗапорожские чиновники всерьёз обеспокоены тем, что в регионе может вспыхнуть настоящая межрелигиозная война, в связи с чем глава Запорожья Константин Брыля вынужден был призвать представителей местных раскольников и верующих Украинской Православной Церкви к спокойствию, а нацгвардия взяла под охрану комплекс «Запорожская Сечь» на Хортице и все храмы в Запорожье, сообщает Интерфакс–Украина.

Стоит заметить, что все последние годы украинские власти просто не замечали многочисленные обращения священноначалия УПЦ и Запорожской епархии о возбуждении межрелигиозной розни со стороны раскольников и откровенно попустительствовали нападкам на верующих канонической Церкви. Чиновников предупреждали, что если они не наведут порядок в регионе и не начнут пресекать незаконные действия раскольников, в Запорожье может начаться межрелигиозная война. Но они игнорировали все эти предупреждения.

Однако, события последних недель заставили их, наконец, проснуться. Ситуация в регионе достигла своего максимального напряжения, в результате чего председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль провёл рабочую встречу с управляющим Запорожской епархией УПЦ митрополитом Лукой и представителем «Киевского патриархата» «епископом» Фотием, а также выступил с обращением к жителям региона.

«В последние дни широкий общественный резонанс вызвала ситуация в г. Запорожье, связанная с отказом священника Украинской Православной Церкви отпевать ребёнка, крестившегося в Украинской православной церкви Киевского патриархата, — цитирует К. Брыля сайт обладминистрации. — Флэшмоб „Принеси куклу в храм“, взаимные обиды и призывы к физической конфронтации привели к повышению градуса на религиозной почве. Не вмешиваясь во внутренние дела Церкви и теологические вопросы, задача власти — не допустить, чтобы эмоции взяли верх, и сохранять межконфессиональный мир и согласие».

В результате военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» с храмом, находящимся сейчас в ведении раскольников, также полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство всех местных православных храмов.

«Целью службы гвардейцев является недопущение актов вандализма, поджога и других противоправных действий», — говорится в сообщении на странице в/ч 3029 Нацгвардии в соцсети Фейсбук.

Кроме того, в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.

Русская линия

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Запорожье довели до межрелигиозной войны
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