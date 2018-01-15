В Греции активно обсуждается информация, согласно которой правительство Греции под давлением США и Европейского Союза может пойти на уступки Скопье…

Всю прошедшую неделю в Греции активно обсуждается информация, согласно которой правительство Греции под давлением США и Европейского Союза готово признать право на название «Македония» за Б.Ю.Р.М. (Бывшей югославской республикой Македония). Против подобного шага высказался Священный Синод Элладской Православной Церкви, протест выразили многие церковные и общественные деятели, сообщает AgionOros.Ru.

Против права Бывшей югославской республикой Македония на самоназвание «Македония» выступили и монашествующие Святой Горы Афон. «Святая Гора Афон как естественная и духовная часть Македонии в начале 20-го столетия выступила против воли великих держав и боролась за то, чтобы Македония оставалась греческой. Мы не можем остаться в стороне и сегодня», — говорится в открытом письме братии афонского монастыря Кутлумуш.

«Мы не понимаем, почему имя, которое с исторической и культурной точки зрения полностью принадлежит одному народу и государству, следует передать другому государству, граждане которого не имеют никакой исторической, национальной и культурной связи с этим названием. Широко известно и многократно подтверждено, что население Скопье не имеет ничего общего с именем Македония и не имеет никакого права претендовать на него как на название своего государства», — говорится в документе.

Афонские монахи выразили убежденность, что правительство Греции должно стоять до конца и не соглашаться на то, чтобы имя «Македония» или его производные фигурировали в названии соседнего государства: «Заняв твёрдую позицию, мы не желаем затронуть достоинство или историю народа Скопье, большая часть которого православные христиане».

«Мы хотим предостеречь народы (и Поместные Церкви) от того, чтобы они стали орудиями, обслуживающими политические и (что особенно страшно) чужие интересы. Наше достоинство заключается в сохранении общего благословения и ответственности Православной веры и предания, которые соединяют племена, народы и культуры во Имя Христово», — отмечается в письме

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