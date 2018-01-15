В Киеве осквернён ещё один храм УПЦ — неизвестные осквернили алтарь и раскидали по полу запасные Святые Дары…

Антицерковная пропаганда в украинских СМИ продолжает приносить свои горькие плоды, за которые придётся ответить на Страшном суде каждому, кто участвовал в этом постыдном деле. Пока украинские журналисты говорят и пишут, слушающие и читающие их украинцы начинают действовать и оскверняют и обворовывают всё больше православных храмов канонической Церкви.

Способствует этому и откровенное попустительство правоохранительных органов Украины, которые оставляют такие преступления безнаказанными и попросту не хотят искать нападавших.

При этом ведут себя проникающие в храмы святотатцы таким образом, что их остаётся только пожалеть, ведь участь этих людей весьма печальна. Практически при любом проникновении в храм неизвестные не только обворовывают свечную лавку (что само по себе страшный грех), но и оскверняют алтарь и даже касаются Святых Даров. А для совершения таких вещей нужно сильно верить в то, что Бога нет, и последствий за осквернение Тела Христова не последует.

Так, в ночь с 11 на 12 января в Киеве был осквернён храм в честь Казанской иконы Божией Матери при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Святошинского благочиния Киева, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии.

Храм находится на стадии завершения своего строительства.

При этих противозаконных действиях неизвестных Святые Дары, заготовленные для Причастия больных, были высыпаны на пол.

Кроме того, злоумышленниками похищено напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики из свечной лавки, а также другая церковная утварь.

Также похищены навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые находились в помещении храма из-за отсутствия в нём отопления и были взяты приходом в аренду на зимний период.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Святошинского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

В прошлом году ни одно из 19 грабежей и осквернений храмов Украинской Православной Церкви не было раскрыто, а виновные не понесли наказания.

Русская линия