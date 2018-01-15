Русская линия
Сводка новостей от 15 января 2018

Митрополит Волоколамский Иларион: На Крещение важнее пойти в храм, а не окунуться в прорубь
Сводить этот двунадесятый праздник нельзя сводить к погружению в прорубь, заявил председатель ОВЦС…

Купания на Крещение«В чём заключается праздник Крещения Господня? Мы вспоминаем, как от Иоанна Крестителя крестился Сам Господь Иисус Христос. Обычай погружения в прорубь — это не часть церковной традиции. Ничего плохого в этом нет, если только человеку это позволяет здоровье», — подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает Интерфакс-Религия.

«Но когда погружение в прорубь сопровождается распитием спиртных напитков, матерными словами, то можно ли говорить о какой-то пользе для души от этого мероприятия? Думаю, что ни для тела, ни для души в таком случае нет никакой пользы», — добавил владыка.

В связи с этим архипастырь посоветовал православным христианам на Крещение прийти в храм на богослужение. В праздник следует принять участие в Божественной литургии, причаститься, поприсутствовать на чине освящения воды, взять святую воду домой, окропить ею свой дом и пить её в течение года.

Отвечая на вопрос телеведущей, митрополит Иларион рассказал, что сам каждый год на Крещение погружается в прорубь, однако делает это не только в этот день.

По словам иерарха, организм человека должен быть достаточно подготовлен, чтобы выдержать такое испытание. Он напомнил о случае, произошедшем несколько лет назад, когда пожилой человек, у которого были проблемы с сердцем, умер сразу по выходе из крещальной купели.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Иларион: На Крещение важнее пойти в храм, а не окунуться в прорубь
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