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Сводка новостей от 15 января 2018

За христианские взгляды в Вермонте можно потерять работу
Редактора американской газеты уволили за высказывание против введения графы «третий пол»…

Флаг СШАРедактор одной из крупнейших газет штата Вермонт в США Burlington Free Press был уволен после критического высказывания в адрес решения властей штата ввести графу «третий пол» в водительские права, сообщает Православие.Ru.

Как сообщает американская газета Christian Post, Денис Финли написал в своем Твиттере. что это решение «делает нас на шаг ближе к Апокалипсису». Вице-президент компании USA Today Network Рэнди Лавли, в которую входит вермонтская газета, заявил, что редактору «не удалось соответствовать правилам компании относительно правил поведения и этической политики».

Причём твит Дениса Финли вызвал большое неприятие и у большого количества других пользователей соцсети, и как он сказал позже, он уже тогда стал беспокоиться о том, не потеряет ли он работу. «Реакция для меня была ошеломительной и удивительной», — признал он.

Всё это началось после того, как The Associated Press сообщило в среду, что соответствующее ведомство штата Вермонт намерено вести категорию «третий пол» для тех лиц, кто не идентифицировал себя как мужчину или женщину в его новой компьютерной системе.

В октябре 2017 года Калифорния стала первым штатом, который легализовал категорию «третий пол» в официальных документах, а штат Орегона и Федеральный округ Колумбия сейчас тоже рассматривают возможность введения данной категории в водительских правах.

Русская линия

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