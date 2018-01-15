Гадание — это отречение от Бога и взаимодействие с сатаной. Такова позиция Церкви по отношению к народным обычаям гадать на Святки, напомнил глава Миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов, слова которого приводит пресс-служба Архангельской епархии.

По словам отца Евгения, Бог отступает от человека, занимающегося ворожбой, так как ценит его свободу воли: «Если мы добровольно обращаемся к демоническим силам, Господь уходит. А тёмные духи становятся сильны и могущественны над нами. Кончается это всегда плохо, ведь гадания — тяжёлый грех».

Отец Евгений пояснил, что гадания всегда имеют последствия для души и погадать просто так, ради интереса, не получится: «За вызов такси надо платить. Также и за „вызов“ сатаны надо платить, он вправе предъявить плату, и она может быть страшной. А Бог не будет защищать, ведь Ему сказали: „Уйди, я хочу поговорить с сатаной“. Дьявол всегда обманывает. Хлестаков в „Ревизоре“, как писал Гоголь, — олицетворение сатаны: он всем всё обещает, а в последнем письме над всеми смеётся, издевается. Сатана также в конце будет издеваться. Он делает всё, чтобы человек не искал Бога, поэтому предлагает различные соблазны, а гадание — страшный соблазн».

Миссионер пояснил, что к нему часто обращаются люди, которые ранее имели опыт общения с демонами и теперь на них обрушились беды: «Заболел серьёзно ребёнок, попали в страшную автокатастрофу, их избили до полусмерти или родственники угодили в тюрьму. Начинаем разбираться в причинах, и выясняется, что люди открыто отрекались от Бога: на Святки гадали, заговоры читали, к „бабушкам“ и экстрасенсам ходили. А потом пришла расплата».

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