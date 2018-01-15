Многие ритуалы советской идеологии, включая отношение к телу Ленина, преследовали собой цель заменить христианское почитание святых, для верующих подобная подмена понятий очевидна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коммунисты ничего нового не придумали и попытались использовать христианские традиции для создания своей псевдо-религии — коммунизма или веры в светлое будущее. Причём вместо мощей святых они положили в гробницу труп Ленина и стали ему полконяться.

«Указания на ритуальный, даже квазирелигиозный характер советской идеологии далеко не ново. Насколько я понимаю, сейчас не было никакой попытки представить это как неожиданное и новое мнение. Советская идеология была ритуализирована, её ритуалы должны были, в том числе, заменить христианское почитание святых. На эту тему выходило множество научных исследований и публицистических текстов, начиная от поиска религиозности или квазирелигиозности в работах Карла Маркса и заканчивая ритуальным характером советской системы в целом», — сказал Легойда.

Любой «национальный миф», по его мнению, всегда строится с использованием определенных ритуалов. Представитель Русской Православной Церкви привёл в пример США, на национальной валюте которых присутствует надпись In God we trust («Мы верим в Бога») и где сильно почитание национальных героев, таких, как Авраам Линкольн.

«Псевдорелигиозный, характер мавзолея и содержащегося там тела (Ленина) очевиден для любого исследователя культуры. При этом понятно, что для христианина эти „мощи“ — псевдо-мощи, и главным здесь является вопрос не внешнего сходства, а истины, которая в христианстве есть Христос», — подчеркнул глава Синодального отдела.

Он также напомнил слова Патриарха Тихона, первого Предстоятеля Русской Церкви после восстановления Патриаршества, впоследствии канонизированного в лике святых. «По мощам и елей», — сказал тот, когда при строительстве первого мавзолея Ленина была повреждена система канализации, и зловонная жижа залила всё вокруг. С весенней оттепелью в мавзолее установился отвратительный запах, из-за чего было принято решение снести сооружение и установить на его месте новое.

Русская линия