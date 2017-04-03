После победы Дональда Трампа на президентских выборах США значительная часть западных аналитиков стала говорить о скорой отмене антироссийских санкций. Ведь, как известно, Трамп сделал восстановление добрых отношений с Россией одним из важных пунктов своей предвыборной программы. Однако на фоне разгоревшихся скандалов из-за «вмешательства Москвы в президентские выборы в США» и усиления давления на администрацию Трампа, Белый дом отказался от этой идеи, и вопрос ушёл с повестки дня.

Последние несколько недель в заявлениях госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и прочих приближенных президента США звучит мысль о том, что санкции следует оставить в силе. Евросоюз, несмотря на высказывание отдельных лидеров, в частности, Австрии и Венгрии, также сохраняет единодушие, необходимое для продления ограничений. Всё это заставило экспертов пересмотреть свои прогнозы. Западные специалисты больше не ждут отмены санкций в текущем году, пишет агентство Блумберг.

Из 20 экспертов, опрошенных агентством в конце марта, лишь трое ожидают, что и США, и Евросоюз начнут смягчение санкций в ближайшие 12 месяцев. Ещё двое полагают, что этот процесс начнётся в США, но не в ЕС, и один эксперт считает, что Брюссель первым подаст пример Вашингтону и ослабит санкции. В январе же существенного смягчения запретительных мер ожидала почти треть опрошенных аналитиков, а ослабления санкций со стороны США — 28%.

Отметим, что Москва также перестала возлагать какие-то надежды на скорое изменение санкционного режима. В частности, председатель правительства Дмитрий Медведев уже два месяца назад заявил, что скорой отмены антироссийских санкций ждать не стоит. «Нужно расстаться с иллюзиями и использовать эмбарго в своих целях. Очевидно, что все это надолго», — сказал он тогда на съезде партии «Единая Россия» и добавил, что «нечего надеяться на чужие выборы».

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