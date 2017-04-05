Русская линия
Сводка новостей от 5 апреля 2017

В Тирасполе попросили Кишинёв определиться
Приднестровские власти дали понять, что не будут вести переговоров с Молдавией, если молдавские власти продолжат прозападный курс…

Молдавия и ПриднестровьеИзбрание президентом Молдавии Игоря Додона вселило некоторые надежды в жителей Приднестровья на возможное возобновление переговоров с Кишинёвом и конструктивное решение ряда проблем, связанных с отделение этого анклава от Молдавии.

Намерение нового главы Кишинёва развернуть молдавскую политику в сторону России привело к тому, что Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС, что с оптимизмом восприняли в Тирасполе.

Однако, уже вскоре премьер Молдавии Павел Филип заявил, что меморандум не имеет юридической силы, «потому что Молдавия — парламентская республика… президент имеет право подписывать и заключать соглашения, но оно должно быть ратифицировано парламентом».

«Молдова должна определиться, куда она всё-таки идёт. Пусть эта позиция будет для нас неприемлема, но она будет понятна и прозрачна, будет понятно, о чём мы говорим», — заявил в связи с этим президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, слова которого приводит РИА Новости.

В связи с этим он обратил внимание, что в Молдавии нет консолидации, нет общей идеи. По его словам, президент Молдавии говорит об одной форме решения проблем, премьер-министр выступает за вторую, спикер молдавского парламента — за третью.

В этих условиях ни о каких дальнейших переговорах между Приднестровьем и Молдавией речи быть не может, дали понять в Тирасполе.

Русская линия

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