С самого начала кровавого конфликта на Украине УПЦ заняла миротворческую позицию, пытаясь максимально сгладить острые углы в непростой ситуации, возникшей на Донбассе. Помощь, которую оказала Церковь пострадавшим сторонам конфликта в этом регионе, действительно очень велика: сюда по-прежнему поступает гумпомощь из всех епархий УПЦ, в храмах люди получают не только духовную поддержку и утешение, но и все самое необходимое — медикаменты, продукты питания. В некоторых городах Донбасса православные храмы остались чуть ли не единственным местом, куда может прийти любой человек со своими скорбями и проблемами.

Тем не менее, ситуация на востоке Украины продолжает оставаться напряженной. 2 апреля 2017 года, в Неделю 5-ю Великого поста, по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви состоялись молебны о мире в государстве, об освобождении пленных и милости Божией к мирным жителям Донбасса.

Молебен во дворе Покровского кафедрального храма Луцка возглавил епископ Луцкий и Волынский Нафанаил. Вместе с архиереем молились священнослужители города и сотни верующих. Затем владыка Нафанаил обратился к собравшимся с проповедью.

В этот же день в храмах Винницкой епархии были совершены молитвы о мире. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы общую молитву возглавили митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Роменский и Бурынский Иосиф в сослужении соборного духовенства. В своём слове митрополит Симеон призвал паству к усиленной молитве. Владыка подчеркнул, что молитва о мире на Украине в храмах Украинской Православной Церкви не прекращается с самого начала гражданского противостояния, но в дни Великого поста она усугубляется. «Когда молитва сочетается с покаянием и духовным и телесным постом, она имеет особую силу», — заявил владыка.

На молебне о мире в Свято-Духовом кафедральном соборе Херсона присутствовали священнослужители, воспитанники воскресных школ, жители Херсона. После молебна была совершена заупокойная лития по усопшим украинским воинам и всем невинно погибшим в наши дни.

Во всех храмах Нежинской епархии за Литургией были вознесены сугубые молитвы о прекращении вооруженного конфликта и установлении мира. Духовенство и верующие молились за жителей Донбасса, страдающих от военного противостояния и за освобождение пленных.

Русская линия