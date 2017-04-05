Русская линия
Сводка новостей от 5 апреля 2017

Архимандрит Григорий (Зумис): «Штурвал Церкви в руках Самого Христа, а не кого-то „первого“ и „непогрешимого“»
Игумен афонского монастыря Дохиар заявил, что православные не потерпят попыток оправдать принцип папизма…

Архимандрит Григорий (Зумис), настоятель Дохиарского монастыряНа фоне отказа нескольких десятков монашествующих Святой Горы Афон поминать имя Константинопольского Патриарха Варфоломея за богослужением из-за его экуменических заявлений в адрес католиков, в греческих СМИ появилась статья игумена афонского монастыря Дохиар архимандрита Григория (Зумиса), в которой он подверг жёсткой критике идею папизма.

По словам отца Григория, сегодня эта тема является одной из наиболее актуальных среди некоторых греческих богословов. Он заявил, что эти богословы претендуют на то, что «постигли отношения Лиц Святой Троицы», и утверждают, что «как первый есть в Святой Троице, так и в Церкви должен быть кто-то первый».

«Однако подобных утверждений не содержится ни в Божественном откровении, ни в Священном предании. Соответствующие идеи навязываются для того, чтобы достичь погибельного учения о примате и непогрешимости папства!», — заявил игумен Дохиара.

«Один кардинал когда-то давно нам сказал: „мы найдем способ представить вам примат таким образом, что вы его примете“. Сегодня его слова сбываются. Отменяется соборное устройство Церкви для того, чтобы установить власть одного с приматом и непогрешимостью. Уже открыто высказывается мнение, что „Вселенские соборы были не институтом, а являются следствием стечения обстоятельств“! Однако если Вселенские Соборы не были институтом, как они установили законы и каноны?», — пишет отец Григорий.

В завершение архимандрит Григорий напомнил, что «штурвал Церкви в руках Самого Христа, а не кого-то „первого“ и „непогрешимого“».

Русская линия

Архимандрит Григорий (Зумис): «Штурвал Церкви в руках Самого Христа, а не кого-то „первого“ и „непогрешимого“»
Игумен афонского монастыря Дохиар заявил, что православные не потерпят попыток оправдать принцип папизма...

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