Как уже сообщала РЛ, 3 апреля жители Санкт-Петербурга подверглись террористической атаке на метрополитене. Взрыв, который по предварительным данным устроил террорист смертник, прогремел накануне днём в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате этого теракта погибли 14 человек, в больницах остаются 49 раненых, ещё 13 человек пострадали незначительно.

Как только стало известно о трагедии, председатель Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Николай Брындин установил связь с региональным управлением МЧС и городским комитетом по социальной политике, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

«Священники, которые несут послушание в медицинских учреждениях, уже посетили тех, к кому был доступ. С утра я ездил в 26-ю больницу, встречался с пострадавшими. Люди в шоке. Тут расспросы неуместны, мы просто стараемся быть рядом», — рассказал отец Николай.

Глава Епархиального отдела напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение между епархией и региональным управлением МЧС, где оговорено, что это ведомство извещает Церковь о нештатных ситуациях. Сотрудники МЧС проводили занятия по помощи в нештатных ситуациях с сестрами милосердия и священнослужителями.

Практически все пострадавшие попали в те медучреждения, где есть храмы, часовни, молельные комнаты. В прошлом году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий закрепил за каждым учреждением священнослужителей, которые должны окормлять пациентов. В Санкт-Петербурге около ста больниц, более половины из них уже имеют молитвенные помещения.

Иерей Феодор Кузнецов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца на улице Академика Лебедева, окормляет пациентов Военно-медицинской академии. Он пообщался с пострадавшими. «Попасть ко всем не удалось — многие в реанимации. Даже само появление священника в такой ситуации способно снять напряжение, но пока говорить о серьёзном общении рано. В период реабилитации надеемся причащать, соборовать и, разумеется, беседовать. Пока удалось только визуально обозначить своё присутствие, чтобы люди чувствовали: они не одни, за них молятся, в любой момент им окажут поддержку. В отделении полевой хирургии находятся четыре человека, в других отделениях три в состоянии разной степени тяжести».

«В городскую больницу № 26 поступило четырнадцать человек, — рассказал сотрудник ОЦБСС, настоятель храма-часовни иконы Божией Матери „Живоносный источник“ при больнице протоиерей Евгений Горянчик. — Оставили шестерых, остальных отпустили домой. Один пациент в реанимации. Всем пострадавшим оказывается адекватная помощь, а мы молимся об их выздоровлении».

Вчера священники епархии также посетили Мариинскую больницу и НИИ имени Джанелидзе, куда госпитализировались пострадавшие.

Русская линия