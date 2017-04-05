Давно отлучённый от Православной Церкви и поправший все возможные православные каноны лже-патриарх Филарет Денисенко в своей ненависти к России окончательно утратил всякое чувство меры и 2 апреля 2017 года возглавил на Софийской площади в Киеве экуменическое молебствие против России. При этом в этой экуменической молитве помимо раскольников приняли участие униаты, пятидесятники и католики.

Как сообщает официальный сайт «Киевского патриархата», вместе с Денисенко в Киеве молились глава униатов Святослав (Шевчук), президент пятидесятников Михаил Паночко, представители Католической церкви в Украине, Украинской автокефальной церкви, других церквей и религиозных организаций Украины, народные депутаты, директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш и другие представители власти.

В конце экуменической молитвы к собравшимся обратился глава украинских раскольников, который заявил, что «в этом году Украина отмечает 100-летие Украинской революции, следствием которой было получение украинского государства». «Но через внутренние споры, несогласие, мы потеряли украинскую державу и снова оказались в неволе. В наше время мы также проходим то же самое испытание: достойны ли мы иметь украинское государство и быть свободными, или опять попадём в российское ярмо?», — сказал Денисенко.

«Враг наш один и тот же пытается нас покорить, и мы сегодня собрались для того, чтобы помолиться Богу, чтобы Он дал нам победу над этим врагом», — заявил глава «Киевского патриархата», объявив 3 апреля постным днём по всей Украине. «Кто может, то должен поститься целый день, а кто не может — до обеда», — заявил Денисенко, видимо, забыв, что у всех православных и без того сейчас идёт Великий пост.

Впрочем, представления анафематствованного раскольника уже давно вышли за рамки православных канонов, и ему всё равно с кем молиться и кого и когда благословлять поститься.

Русская линия