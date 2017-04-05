К сожалению, термин толерантность работает пока исключительно на европейском континенте, да и то, в основном, по отношению к последователям ислама. Как это ни парадоксально, но в европейских христианских странах этот термин трактуется иногда даже во вред своей традиционной культуре. В частности, из соображений толерантности в итальянских школах недавно чуть было не запретили распятия в школе. Лишь только под огромным давлением христианской общественности Европейский суд отменил своё первоначальное решение, сделанное в угоду радикальным секуляристам. Менее повезло популярной норвежской телеведущей, которая была уволена за то, что раздражала своим нательным крестиком некоторых телезрителей.

Однако, совершенно иначе обстоят дела в мусульманских странах. Здесь о какой-то толерантности разговор даже не идёт. Напротив, сидящим в заключении пакистанским христианам службой государственного прокурора была обещана амнистия, если они откажутся от своей веры и обратятся в ислам. Как сообщает Седмица.Ru, 42 христианина были арестованы в пакистанском городе Лахоре по обвинению в убийстве двух человек, погибших в результате масштабных беспорядков, прошедших в этой стране после подрыва двух христианских церквей террористами-смертниками в 2015 году.

Джозеф Франчи, активист правозащитной организации, выступающий в защиту обвиняемых, сообщил, что предложение об амнистии в обмен на вероотступничество было сделано им заместителем окружного государственного прокурора Сайедом Анеес Шахом. Франчи заявил: «Он прямо сказал, что после принятия ислама он гарантирует им амнистию по этому делу». В ответ все христиане промолчали, а один сказал, что скорее пойдет на виселицу, чем откажется от веры Христовой. Адвокат Назеем Анжум, выступающий в защиту некоторых из обвиняемых, сказал, что недостойное предложение Шаха — это «форма шантажа», и подобные методы работы прокураторы «подрывают авторитет государства».

Когда журналисты пакистанской газеты The Express Tribune задали Шаху вопросы по поводу сделки, предложенной им обвиняемым, он сначала всё отрицал. Однако после того как выяснилось, что имеется видеозапись этого разговора, ему пришлось неохотно признать, что он «дал им возможность выбора». То есть — сидите в тюрьме или принимайте ислам — такая получается «толерантность».

Напомним, что в настоящее время мусульмане составляют не менее 95 процентов населения Пакистана, причём ислам считается государственной религией по конституции страны. Христианское меньшинство составляет порядка 1.6 процента населения страны, то есть примерно 2.5 миллиона человек.

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