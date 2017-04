Тереза Мэй отказалась одевать мусульманские одежды Глава Великобритании исповедала себя христианкой в ходе своего первого визита в Саудовскую Аравию… Глава правительства Великобритании Тереза Мэй, являющаяся дочерью викария Англиканской церкви, в ходе своего визита в Саудовскую Аравию исповедала себя христианкой, проигнорировав инструкцию МИД Соединенного Королевства одеть на себя мусульманское одеяние и покрыть голову платком, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent. По данным издания, наряду с саудитами английские эксперты также советовали Мэй на время визита забыть, что она христианка и ради дипломатии одеть традиционное арабское платье. Однако глава правительства заявила, что не собирается следовать мусульманским традициям. «Я надеюсь, что народ увидит во мне лидера и поймёт, чего может достичь женщина», — заявила по этому поводу Тереза Мэй. Вместе с тем, она вмешалась в абсурдную ситуацию, которая возникла в ходе её визита в Саудовскую Аравию в Англии, где фирма Cadbury при поддержке Национального фонда впервые за 10 лет решила отказаться от слова «Пасха» при рекламе большой Пасхальной охоты за яйцами в этом году. Охоту назвали «Великой Британской», сообщает Theuk. one со ссылкой на The Telegraph. Церковь Англии выразила по этому поводу свой протест, обвинив Фонд и Cadbury в том, что они намереваются «отмыть» Пасху от её христианской традиции. Фирма Cadbury в ответ заявила, что хотела привлечь к празднику и нехристиан. В итоге к конфликту присоединилась премьер-министр Тереза Мэй, которая находилась в это время в Эр-Рияде. «Я не только дочь викария, я также член Национального фонда. Я считаю, что позиция, которую они заняли, абсолютно нелепа, и я не знаю, о чём они думают. Пасха очень важна. Она важна для меня,… и для миллионов христиан по всему миру. То, что делает Национальный фонд — просто смешно», — заявила Мэй. После этого в Национальном фонде начали оправдываться, что «никто не собирался преуменьшать значение Пасхи». Русская линия





