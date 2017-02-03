Российские власти предельно жёстко оценивают обострение конфликта на Донбассе и демонстрируют полное отсутствие какой-либо дипломатической риторики по этому поводу, открыто обвиняя Украину в попытке сорвать Минские договорённости, сообщает РИА Новости.

Действительно, Москва сейчас не заинтересована обострять конфликт, ведь в США к власти пришла новая администрация, и есть надежда на нормализацию российско-американских отношений. Именно поэтому в Кремле негодуют на Украину, которая хочет сорвать эти планы и поэтому спровоцировала начало военных действий.

Причём столь открытой поддержки в адрес Донбасса со стороны пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова мы ещё не видели. Он сегодня, в частности, заявил, что в Кремле не считают, сколько снарядов выпустили по украинским военным ополченцы, но надеются, что им их хватит, чтобы адекватно ответить на обстрелы жилых кварталов со стороны ВСУ.

Всё это показывает тот уровень недовольства, который существует в Москве по поводу действий украинских военных.

Об этом же свидетельствует и телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро, в ходе которого глава российской дипломатии заявил, что резкое обострение на Донбассе может свести на нет усилия лидеров «нормандской четверки».

«Другой темой беседы министров стало резкое обострение ситуации в Донбассе, спровоцированное, как следует в том числе из докладов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинскими военными. Недопустимо, подчеркнул Лавров, потакать попыткам киевского руководства вновь прибегнуть к заранее обреченным на провал военным авантюрам, а заодно на свой лад переиначить минский „Комплекс мер“, остающийся, несмотря ни на что, единственным выходом из кризиса», — говорится в сообщении МИД РФ по этому поводу.

«Это может свести на нет двухлетние усилия глав государств „нормандской четверки“. Министры договорились продолжить усилия по возвращению ситуации в русло соблюдения договоренностей о прекращении огня и скорейшего согласования „дорожной карты“ по всестороннему выполнению Минских соглашений», — подчеркнули в министерстве.

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