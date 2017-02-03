Вчера Европарламент, наконец, проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях её гражданами стран Шенгенской зоны. И надо сказать, это решение стало серьёзной победой грузинской дипломатии, ведь безвиз — это сегодня тот максимум, которого только может добиться от Европы Тбилиси, вот уже более десяти лет придерживающийся прозападного вектора развития.

Конечно, каких-то реальных изменений в жизнь обычных грузин эта победа не привнесёт: слишком незначительный процент населения Грузии может позволить себе посещение Европы в туристических целях. Тем не менее, для властей — это большое достижение. Не случайно, заседание Европарламента, которое в Тбилиси назвали историческим, транслировали в прямом эфире практически все грузинские телеканалы.

Отметим, что безвизовый режим для граждан Грузии вступит в силу одновременно с запуском механизма заморозки безвизовых режимов ЕС с третьими странами, который предполагается реализовать в марте. Решение о таком механизме утверждено Европарламентом 15 декабря прошлого года, но оно пока находится в переводе на все языки ЕС. Механизм предусматривает, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз может приостановить безвизовый режим.

По данным РИА Новости, цитирующего документ Европарламента, граждане Грузии, которые имеют биометрический паспорт, получат право на въезд в ЕС без визы на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических или семейных целей, но без права трудоустройства.

В ходе состоявшихся дебатов большинство европарламентариев поддержало решение о предоставлении Грузии безвизового режима, но были те, кто посчитал это решение преждевременным. В итоге за отмену виз проголосовали 553 европарламентария, против — 66. После голосования депутаты аплодисментами поздравили находившуюся в зале делегацию парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Он заявил грузинским журналистам в Брюсселе, что сегодняшнее решение Европарламента — это заслуга всех граждан Грузии, поддерживающих идею евроинтеграции, заслуга парламента, правительства, политиков.

В резолюции Европарламента говорится, что Тбилиси выполнил все контрольные показатели плана по либерализации визового режима, и подчеркивается, что «непрерывное выполнение Грузией этих критериев, особенно в части борьбы с организованной преступностью, будет должным образом контролировать (Европейская) Комиссия». Для вступления в силу безвизовый режим для Грузии должен быть утвержден Советом ЕС.

Напомним, что безвизовый режим действует в Шенгенском пространстве, в которое входят 22 государства-члена ЕС, а также на территории не входящих в ЕС Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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