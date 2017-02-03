После погромов в 2004 году сербы в Косово в первую очередь стали восстанавливать свои разрушенные храмы и монастыри…

Как известно, в марте 2004 года косовские албанцы устроили в Сербской Краине погромы, которые привели к массовому выселению сербов из Косово и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Провозглашение в 2008 году в одностороннем порядке независимости края от Сербии ещё более ухудшило ситуацию: местные власти с тех пор делали всё, чтобы затруднить пребывание сербов на этой самопровозглашенной территории, однако сломить сербов им не удалось.

Несмотря на все трудности, косовские сербы к настоящему времени смогли восстановить большую часть разрушенных в ходе массовых беспорядков 2004 года храмов и монастырей, в том числе единственное в Косово православное учебное заведение — духовную семинарию в Призрене, сообщил епископ Рашко-Призренский Феодосий.

«Реконструкция на разных этапах велась на всех объектах, и к 2010 году было завершено 70% работ. Затем деятельность Комиссии по восстановлению памятников, которую осуществлял Совет Европы, была прекращена, так как Приштина настаивала на том, чтобы сербский Институт по защите памятников культуры из Белграда больше не участвовал в процессе реконструкции», — цитирует епископа Феодосия РИА Новости.

В то же время некоторые разрушенные здания были восстановлены благодаря содействию правительства Сербии и Евросоюза, также средства для восстановления храмов передала Русская Православная Церковь. По словам епископа Феодосия, сожженная в марте 2004 года церковь Святителя Николая XIX века в Приштине сейчас частично восстановлена, в ней служат один священник и дьякон, которые тут же живут со своими семьями. «Недостроенный храм Христа Спасителя в центре Приштины постоянно подвергается осквернениям, совершаются провокации, и, к сожалению, у нас нет ни средств, ни возможностей, чтобы его достроить», — констатировал владыка.

Он также отметил отрадный факт: в Призрене в настоящее время во всю силу заработала восстановленная духовная семинария Святых Кирилла и Мефодия, в которой на сегодня 55 учащихся и 13 профессоров. Все здания семинарии, разрушенные в 2004 году, восстановлены, сообщил владыка Феодосий.

«К сожалению, сербов в Призрене мало, едва десяток человек, в основном это пожилые люди, которые не всё время живут в городе, особенно в зимний период. Тем не менее, богослужения совершаются регулярно, и по большим праздникам к нам приезжают паломники из разных краев Сербии и Черногории, которые принимают участие в службах», — рассказал глава епархии. Он также сообщил, что всего на территории Косово и Метохии сегодня действует 160 приходских церквей и 14 действующих монастырей.

Русская линия