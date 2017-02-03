Мониторинг соблюдения прав человека на Украине за 2016 год показал, что притеснения верующих канонической Церкви происходят в стране регулярно, и власти этому только потворствуют…

После «революции гидности» на Украине широко распространилась риторика ненависти по отношению к верующим и духовенству канонической Украинской Православный Церкви, которая стала носить характер пропаганды и может стать фактором дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом заявили авторы Мониторинга соблюдения конституционных прав человека в Украине за 2016 год, проведенного по заказу Межфракционного депутатского объединения «В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий „Запрещено запрещать“», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В отчёте называются отдельные факты нарушения прав и свобод верующих, проводится анализ ситуации по таким нарушениям в целом, а также даётся оценка двум скандальным законопроектам, недвусмысленно направленным против УПЦ.

Авторы мониторинга считают, что в случае принятия этих законопроектов украинскими законодателями будут нарушены стт. 9 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода мысли, совести и религии, а также право на свободу собраний и ассоциаций) и ст. 14, гласящая о запрете дискриминации.

В мониторинге представлен глобальный анализ фактов нарушения прав верующих УПЦ на Западной Украине. Эти факты вошли в Отчет украинской неправительственной организации «Общественная правозащита» (NGO Public Advocacy) о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на западе Украины. В отчете содержится обзор случаев призыва к ненависти со стороны клириков и сторонников некоторых конфессий, подтвержденных фото-, видеодоказательствами, а также свидетельствами очевидцев. Значительная часть перечисленных правонарушений совершена лицами, которые являются клириками или активистами «Киевского патриархата».

В Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областях и в Закарпатье авторы мониторинга прав человека и религиозных свобод в период с 2014 по 2015 гг. зафиксировали 44-ре конфликтные ситуации, связанные с дискриминацией верующих Украинской Православной Церкви. В одних случаях верующие не допускались к храму, в других — происходил рейдерский захват церковных строений, принадлежавших общинам УПЦ. В некоторых населенных пунктах столкновения между прихожанами храма и сторонниками «Киевского патриархата» продолжаются до сих пор.

Помимо этого, авторы мониторинга указывают на факты предвзятого отношения к УПЦ со стороны представителей региональных властей. К примеру, в с. Катериновка Кременецкого района Тернопольской области между общинами верующих возник конфликт, который именно после активного вмешательства властей завершился избиением прихожан УПЦ.

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