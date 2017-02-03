Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2017

Нарушение прав канонической УПЦ приобретает системный характер
Мониторинг соблюдения прав человека на Украине за 2016 год показал, что притеснения верующих канонической Церкви происходят в стране регулярно, и власти этому только потворствуют…

Блаженнейший митрополит Онуфрий с архиереями УПЦ и своей паствойПосле «революции гидности» на Украине широко распространилась риторика ненависти по отношению к верующим и духовенству канонической Украинской Православный Церкви, которая стала носить характер пропаганды и может стать фактором дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом заявили авторы Мониторинга соблюдения конституционных прав человека в Украине за 2016 год, проведенного по заказу Межфракционного депутатского объединения «В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий „Запрещено запрещать“», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В отчёте называются отдельные факты нарушения прав и свобод верующих, проводится анализ ситуации по таким нарушениям в целом, а также даётся оценка двум скандальным законопроектам, недвусмысленно направленным против УПЦ.

Авторы мониторинга считают, что в случае принятия этих законопроектов украинскими законодателями будут нарушены стт. 9 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода мысли, совести и религии, а также право на свободу собраний и ассоциаций) и ст. 14, гласящая о запрете дискриминации.

В мониторинге представлен глобальный анализ фактов нарушения прав верующих УПЦ на Западной Украине. Эти факты вошли в Отчет украинской неправительственной организации «Общественная правозащита» (NGO Public Advocacy) о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на западе Украины. В отчете содержится обзор случаев призыва к ненависти со стороны клириков и сторонников некоторых конфессий, подтвержденных фото-, видеодоказательствами, а также свидетельствами очевидцев. Значительная часть перечисленных правонарушений совершена лицами, которые являются клириками или активистами «Киевского патриархата».

В Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областях и в Закарпатье авторы мониторинга прав человека и религиозных свобод в период с 2014 по 2015 гг. зафиксировали 44-ре конфликтные ситуации, связанные с дискриминацией верующих Украинской Православной Церкви. В одних случаях верующие не допускались к храму, в других — происходил рейдерский захват церковных строений, принадлежавших общинам УПЦ. В некоторых населенных пунктах столкновения между прихожанами храма и сторонниками «Киевского патриархата» продолжаются до сих пор.

Помимо этого, авторы мониторинга указывают на факты предвзятого отношения к УПЦ со стороны представителей региональных властей. К примеру, в с. Катериновка Кременецкого района Тернопольской области между общинами верующих возник конфликт, который именно после активного вмешательства властей завершился избиением прихожан УПЦ.

Русская линия

Нарушение прав канонической УПЦ приобретает системный характер
Мониторинг соблюдения прав человека на Украине за 2016 год показал, что притеснения верующих канонической Церкви происходят в стране регулярно, и власти этому только потворствуют...

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