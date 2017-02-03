Введение антироссийских санкций в 2014 году кардинально изменило количество зарубежных поездок президента России Владимира Путина, число которых за последние три года серьезно уменьшилось. Понятно, что здесь особенно пострадало европейское направление. Поэтому каждая поездка российского лидера в ЕС становится сейчас настоящим событием. Достаточно вспомнить, что до вчерашнего визита в Венгрию Путин был в Европе лишь октябре 2016 года, когда участвовал во встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

Интересно, что главным вопросом в переговорах нашего президента и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стал газовый вопрос. Россия, очевидно, желает получить у Будапешта поддержку для своих газопроводных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». И Венгрия в процессе переговоров уже заявила о своей заинтересованности в реализации этих проектов. Однако принципиальные противники СП-2 Польша и страны Балтии вряд ли изменят свою позицию, поэтому РФ и Еврокомиссии придётся искать компромисс.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава российского государства заявил, что газ в Венгрию может поступать по «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку». «Возможны и другие варианты, кстати говоря, мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину», — подчеркнул Путин. «Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объёма транзита через Украину», — подчеркнул российский лидер. Он уточнил, что вопрос в диверсификации и в экономической целесообразности всех этих маршрутов. «Мы изучаем все эти возможности, одно точно можно сказать: российский газ будет надёжно поступать для венгерского рынка, это сто процентов» — цитирует Путина Интерфакс.

«Что касается „Северного потока-2“, то, конечно, технологическая возможность для Венгрии получать российский газ через „Северный поток-2“ существует — через Словакию, через Австрию можно делать, по-разному это можно сделать, это вполне реализуемый проект», — уверен глава российского государствам. По его словам, возможно также и движение российского сырья через Турцию по «Турецкому потоку», возможны и другие варианты.

Венгерский премьер, в свою очередь, отметил, что изначально в интересах Венгрии был проект «Южный поток» — от него Россия отказалась в 2014 году из-за претензий Еврокомиссии. Но, по словам Орбана, это не в компетенции венгров. «Нам важно, чтобы российское сырьё в любом случае попало на территорию Венгрии, — сказал Орбан. — Между нами есть договоренность, президент России дал слово, что Венгрия, что бы ни было, получит необходимое сырьё, нефть и газ».

Орбан также отметил, что взаимные потери России и Венгрии от санкций составили 6,5 млрд долларов. Он пояснил, что причины потерь в товарообороте, к сожалению, не зависят от России и Венгрии. Тем не менее, он пообещал, что в условиях введения санкций против России, Венгрия, несмотря ни на что, будет защищать свои экономические контакты и намерена продолжить сотрудничество с Москвой.

Русская линия