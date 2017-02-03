Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2017

Афинские сторонники мятежного монастыря Эсфигмен вышли на улицу
Суровый приговор монахам, отказавшимся поминать Константинопольского Патриарха и покидать стены обители, вызвал протесты в Греции…

Афонский монастырь ЭсфигменОтказавшиеся от поминовения за богослужением имени Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и разорвавшие евхаристическое общение с остальными афонскими обителями монахи мятежного монастыря Эсфигмен, несмотря ни на что, до сих пор имеют определённую поддержку в греческом обществе.

Об этом свидетельствует стихийный митинг протеста, который вспыхнул в Афинах после оглашения судом Салоник приговора игумену этой обители отцу Мефодию. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы за силовое сопротивление полиции, которая попыталась выселить монашествующих из монастыря.

Недовольные этим решением собрались на площади Синтагма перед зданием парламента Греции, сообщает Agionoros.Ru со ссылкой на греческое агентство Romfea.

Среди собравшихся были депутаты националистической партии «Золотая Заря» Янис Лагос, Христос Паппас и Панайотис Илиопулос. Кроме того, на митинге присутствовали футбольные фанаты клуба АЕК из организации ORIGINAL 21, которые забрались на окружающий здание парламента забор и вывесили баннер с надписью «Руки прочь от монастыря Эсфигмен».

С 1972 года монахи Эсфигмена под лозунгом «Православие или смерть» отказываются поминать Константинопольского Патриарха, обвинённого ими в ереси экуменизма в связи с его постоянными контактами с папой Римским.

В 2005 была создана новая братия Эсфигмена, обосновавшаяся в представительстве этого монастыря в Карее. Конфликт от этого, к сожалению, только обострился и в настоящее время Эсфигмен не имеет контактов с монахами афонских монастырей, поставив себя вне афонского братства.

29 июля 2013 года власти Греции попытались силой выдворить мятежных монахов из обители и представительства в Карее, однако монашествующие оказали полиции вооружённое сопротивление и заявили, что в случае необходимости готовы пожертвовать своими жизнями ради стойкости в Православии.

В этих условиях полиции ничего не оставалось, как прекратить спецоперацию.

Русская линия

Нарушение прав канонической УПЦ приобретает системный характер
Мониторинг соблюдения прав человека на Украине за 2016 год показал, что притеснения верующих канонической Церкви происходят в стране регулярно, и власти этому только потворствуют...

В духе советских вождей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против преподавания ОПК в школе...

Афинские сторонники мятежного монастыря Эсфигмен вышли на улицу
Суровый приговор монахам, отказавшимся поминать Константинопольского Патриарха и покидать стены обители, вызвал протесты в Греции...

Косовские сербы объединились вокруг Церкви
После погромов в 2004 году сербы в Косово в первую очередь стали восстанавливать свои разрушенные храмы и монастыри...

В Будапеште прошли переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана
Президент России заверил венгерского лидера в том, что поставки Будапешту газа и нефти будут сохранены в полном объёме...

Грузин признали европейцами
Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях её гражданами стран ЕС...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Максима Грека...

Чтобы помнили
В Петербурге открылась выставка посвященная подвигу блокадного духовенства...

Rambler's Top100 Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru