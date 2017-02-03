Отказавшиеся от поминовения за богослужением имени Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и разорвавшие евхаристическое общение с остальными афонскими обителями монахи мятежного монастыря Эсфигмен, несмотря ни на что, до сих пор имеют определённую поддержку в греческом обществе.

Об этом свидетельствует стихийный митинг протеста, который вспыхнул в Афинах после оглашения судом Салоник приговора игумену этой обители отцу Мефодию. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы за силовое сопротивление полиции, которая попыталась выселить монашествующих из монастыря.

Недовольные этим решением собрались на площади Синтагма перед зданием парламента Греции, сообщает Agionoros.Ru со ссылкой на греческое агентство Romfea.

Среди собравшихся были депутаты националистической партии «Золотая Заря» Янис Лагос, Христос Паппас и Панайотис Илиопулос. Кроме того, на митинге присутствовали футбольные фанаты клуба АЕК из организации ORIGINAL 21, которые забрались на окружающий здание парламента забор и вывесили баннер с надписью «Руки прочь от монастыря Эсфигмен».

С 1972 года монахи Эсфигмена под лозунгом «Православие или смерть» отказываются поминать Константинопольского Патриарха, обвинённого ими в ереси экуменизма в связи с его постоянными контактами с папой Римским.

В 2005 была создана новая братия Эсфигмена, обосновавшаяся в представительстве этого монастыря в Карее. Конфликт от этого, к сожалению, только обострился и в настоящее время Эсфигмен не имеет контактов с монахами афонских монастырей, поставив себя вне афонского братства.

29 июля 2013 года власти Греции попытались силой выдворить мятежных монахов из обители и представительства в Карее, однако монашествующие оказали полиции вооружённое сопротивление и заявили, что в случае необходимости готовы пожертвовать своими жизнями ради стойкости в Православии.

В этих условиях полиции ничего не оставалось, как прекратить спецоперацию.

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