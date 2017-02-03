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Сводка новостей от 3 февраля 2017

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Максима Грека…

Преподобный Максим Грек. Икона письма Татьяны Водичевой, конец ХХ в. Сегодня день памяти святого преподобного Максима Грека. Преподобный родился в 1470 г. и происходил из древнего и знатного византийского рода. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции.

В 1505 г. святой принял постриг с именем Максим в честь Максима Исповедника (+ 662 г.) в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами (Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном).

В марте 1518 г. преподобный Максим по приглашению великого князя Московского Василия Иоанновича (1505 — 1533) и с благословения Константинопольского Патриарха прибыл в Москву и поселился в кремлевском Чудовом монастыре. Святому было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужебных книг.

При митрополите Данииле преподобный наотрез отказался переводить церковную историю Феодорита, указывая на то, что «в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты». В это время он пишет письма против магометан, папизма, язычников, переводит толкования святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна.

Вскоре по ложному обвинению в «порче книг» он был заключен в темницу, где провел 6 лет. Затем преподобный был сослан под церковным запрещением в Тверь, и лишь через 20 лет совершенно освобожден. Последние годы своей жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. 70-летний старец, преподобный Максим, продолжал трудиться и вместе со своим келейником Нилом усердно переводил Псалтирь. Преподобный преставился 21 января 1556 года. Он был погребен с большими почестями у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры. В 1988 году преподобный Максим причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

Русская линия

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