Малоизвестным страницам жизни и деятельности городского духовенства в годы блокады посвящена выставка, открывшаяся на минувшей неделе в петербургском экспозиционном комплексе «Ленрезерв». В советское время многие факты жертвенного служения Церкви в этот тяжелейший для страны период специально замалчивались, и лишь только в самые последние годы они стали достоянием широкой общественности.

«Выставка посвящена подвигу священнослужителей, которые переживали все тяготы блокады и поддерживали блокадников: духовно, морально, иногда физически, подкармливая кого-то, но самое главное — постоянно вселяя надежду, уверенность в том, что враг будет разбит. И это случилось, и сегодня благодаря этому мы можем друг друга поздравлять», — сказал на церемонии открытия губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Епископ Кронштадтский Назарий от имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия поздравил всех петербуржцев, особенно ветеранов, с важной датой. Он отметил, что гитлеровские идеологи надеялись, что служители Церкви и верующие на территории СССР будут их союзниками, поскольку после 1917 года, особенно в 1930-е, Церковь пережила небывалые гонения. «Но они просчитались. Выставка открывает малоизвестную страницу истории. Приведу два факта. В годы блокады храмам выделялось вино и белый хлеб для совершения Евхаристии — даже советское руководство понимало роль Церкви в подъёме духа народа. Всю блокаду в Никольском соборе прожил митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), будущий Патриарх Алексий I, он каждый день совершал Божественную Литургию. Многие приходили на ночь в храм, укрывались там, и хотя повсюду рвались снаряды и люди умирали от голода, в самом храме не погиб ни один человек», — цитирует владыку сайт Петербургской митрополии.

На экспозиции представлены уникальные документы и экспонаты, касающиеся деятельности различных религиозных конфессий в годы блокады. Посетители узнают, что в 1942 году Московской Патриархии было разрешено возобновить издательскую деятельность. Первой книгой, вышедшей в возобновленном издательстве Московской Патриархии, был сборник «Правда о религии в России». Можно ознакомиться с расписанием богослужений в Никольском соборе, узнать имена священников, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» в 1943 году, и многое другое.

В экспозиции есть колокол из Серафимовской церкви. В пояснительной надписи сказано: «Когда в 1930 году запретили колокольный звон, колокола храма не были сданы государству, их зарыли в землю. 27 января, получив известие об освобождении города, прихожане выкопали колокола из мерзлой земли и, несмотря на запрет, подняли на колокольню, начали звонить, сменяя друг друга. Звон продолжался более суток».

Отметим, что экспозиционном комплексе «Ленрезерв» развернута постоянная экспозиция из частных коллекций: представлены подлинная автомобильная техника, знамена, обмундирование, наградные знаки времен войны. К значимым датам готовятся тематические экспозиции.

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