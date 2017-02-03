Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2017

В духе советских вождей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против преподавания ОПК в школе…

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, которому приписывают слова о том, что он является православным атеистом, в очередной раз проявил свой советский подход к религиозным вопросам и заявил, что выступает категорически против допуска Церкви в школу, сообщает Интерфакс.

«Я не против православия, мусульманства, я не против Корана и Библии. Но пацанёнок, 12 лет — что вы ему в этой книжке написали?» — сказал А. Лукашенко, отвечая на вопрос о том, возможно ли ввести в белорусских школах преподавание Основ православной культуры и светской этики.

«Пусть меня простят священнослужители за этот пример. Я ни в коем случае не выступаю против католицизма, православия, мусульман. Но зачем вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают?» — в духе советских вождей безапелляционно заявил Лукашенко.

«Я против того, чтобы в школе была религия как отдельный предмет. У нас светское образование», — заявил глава Белоруссии, допустив, что священнослужители могут посетить школу один раз в год и «это будет ценнее, если вы скажете о христианских ценностях, о том, что такое радикальный исламизм, я вам спасибо скажу».

При этом белорусский президент оправдал свой откровенно атеистический подход к образованию тем, что «дети слишком загружены», а «детей перегружать нельзя».

Стоит ли после этого удивляться тому, что Лукашенко совершенно ничего не понимает в церковной жизни и может запросто зайти в мечеть и совершить намаз, также как войти в православный храм и поставить свечку.

Для атеиста и безбожника всё едино…

Русская линия

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